'कल तक कह रहे थे पैनिक मत होइए और आज…', पेट्रोल-डीजल बढ़ने पर RJD का बड़ा बयान

पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी से सवाल किया है. आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सोमवार (25 मई, 2026) को कहा कि 12 दिनों के अंदर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में चौथी बार वृद्धि हुई है. इतनी भयानक महंगाई की मार सिर्फ बीजेपी सरकार ही दे सकती है.

उन्होंने कहा, "थोड़ा-थोड़ा 2 या 4 रुपया प्रति लीटर क्यों मार रहे हो भाई? एक ही बार में सारा बोझ लाद दो, जनता तो वैसे भी लाचार है. चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल पर ₹2.60 और डीजल पर ₹2.70 से अधिक की वृद्धि कर जनता की पीठ पर महंगाई का सीधा कोड़ा जड़ दिया गया."

प्रधानमंत्री की देशहित में की गई अपील पर आरजेडी नेता ने कहा कि कल तक देश को संदेश दे रहे थे कि 'पैनिक मत होइए, डीजल-पेट्रोल का पर्याप्त भंडारण है', और आज अचानक 'वैश्विक संकट' का ज्ञान दे रहे हैं.

'...तब यह संकट समझ नहीं आया'

शक्ति यादव ने सवाल उठाया कि क्या यह वैश्विक संकट आज आया है? यह तो साढ़े तीन महीने से चल रहा था, लेकिन तब पांच राज्यों के चुनाव में बीजेपी मस्त थी. सैकड़ों चार्टर्ड प्लेन उड़ रहे थे, धुआंधार रैलियां हो रही थीं, हजारों गाड़ियां दौड़ रही थीं, तब यह संकट समझ नहीं आया और चुनाव समाप्त होते ही महंगाई की मार शुरू.

12 दिनों के अंदर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में यह चौथी वृद्धि है! इतनी भयानक महंगाई की मार सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार ही दे सकती है।



अरे, थोड़ा-थोड़ा ₹2 या ₹4 प्रति लीटर क्यों मार रहे हो भाई? एक ही बार में सारा बोझ लाद दो, जनता तो वैसे भी लाचार है। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल पर… pic.twitter.com/2Zj0RmafnK — Shakti Singh Yadav (@sshaktisinghydv) May 25, 2026

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'देश को ज्ञान का दर्शन मत कराइए'

आरजेडी प्रवक्ता ने कहा, "अब देश को ज्ञान का दर्शन मत कराइए. आपने पूरे देश को कर्ज में डुबो दिया है. आज भारत सबसे अधिक कर्ज लेने वाले देशों में शुमार हो गया है. आरबीआई से कर्जा लिया जा रहा है और देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिस पर 5 से 10 लाख करोड़ का कर्ज न हो. जीएसटी और अन्य टैक्सों का पैसा आखिर जा कहां रहा है? राज्यों के बीच समानुपातिक वितरण का कोई लेखा-जोखा नहीं है."

उन्होंने कहा, "जब सरकार खुद मान चुकी थी कि देश में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडारण है, तो फिर अकारण यह महंगाई की मार क्यों? बहुत हुआ महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए देश में भाजपा सरकार!"

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