लव गुरु मटुकनाथ चौधरी पर चढ़ा सियासी रंग, बांकीपुर सीट को लेकर बोले- 'इस बार…'

'लव गुरु' के नाम से देश भर में मशहूर रिटायर्ड प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी ने सियासत की बात कर दी है. प्रेम से दूर इन दिनों वे राजनीति की बात कर रहे हैं. मटुकनाथ चौधरी ने बीते सोमवार (25 मई, 2026) को अपने फेसबुक से एक पोस्ट किया और युवाओं को वोट से चोट देने की अपील की.

पटना की बांकीपुर सीट पर होना है उपचुनाव

मटुकनाथ चौधरी ने अपने फेसबुक पोस्ट में पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट का जिक्र किया है. यह सीट बीजेपी के कब्जे में है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यहां से नितिन नवीन जीते थे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए जिसके बाद यह सीट खाली है. यहां से उपचुनाव होना है.

'तोड़ दो सारे बंधन एक परिवार के…'

मटुकनाथ चौधरी अपने पोस्ट में लिखते हैं, "तोड़ो गढ़ प्रतिगामी पार्टी के… बांकीपुर के युवा-शक्तियों! न चुप बैठो हृदय हार के, तोड़ दो सारे बंधन एक परिवार के… देश को पीछे धकेलनेवाले कितने मगरूर हैं पाकर तुम्हारे वोट, इस बार टूट जाय कमर, करो ऐसी चोट…"

आगे लिखते हैं, "धो डालो कलंक पिछली हार के, जिताओ प्रशांत को, लाओ सुराज, समय कहां, अब तो बचे हैं दिन चार के… तोड़ दो सारे बंधन एक परिवार के…"

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बीजेपी पर प्रहार… जन सुराज को सपोर्ट

अपने पोस्ट से मटुकनाथ चौधरी ने एक तरफ जहां बीजेपी पर प्रहार किया है तो दूसरी ओर उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को सपोर्ट करने की बात कही है. बता दें कि प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं. उनका कहना है कि जन सुराज से हर वो कोशिश की जाएगी जिससे बांकीपुर से जीत हो सके. अब देखना होगा कि जन सुराज से कौन यहां बीजेपी के खिलाफ लड़ता है. प्रशांत किशोर चेहरा हो सकते हैं या नहीं यह देखने वाली बात होगी.

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