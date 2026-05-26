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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारलव गुरु मटुकनाथ चौधरी पर चढ़ा सियासी रंग, बांकीपुर सीट को लेकर बोले- 'इस बार…'

लव गुरु मटुकनाथ चौधरी पर चढ़ा सियासी रंग, बांकीपुर सीट को लेकर बोले- 'इस बार…'

Love Guru Matuknath Choudhary: रिटायर्ड प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है. एक तरफ बीजेपी पर प्रहार किया है तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को सपोर्ट करने की बात कही है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 26 May 2026 06:20 PM (IST)
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'लव गुरु' के नाम से देश भर में मशहूर रिटायर्ड प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी ने सियासत की बात कर दी है. प्रेम से दूर इन दिनों वे राजनीति की बात कर रहे हैं. मटुकनाथ चौधरी ने बीते सोमवार (25 मई, 2026) को अपने फेसबुक से एक पोस्ट किया और युवाओं को वोट से चोट देने की अपील की. 

पटना की बांकीपुर सीट पर होना है उपचुनाव

मटुकनाथ चौधरी ने अपने फेसबुक पोस्ट में पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट का जिक्र किया है. यह सीट बीजेपी के कब्जे में है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यहां से नितिन नवीन जीते थे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए जिसके बाद यह सीट खाली है. यहां से उपचुनाव होना है. 

'तोड़ दो सारे बंधन एक परिवार के…'

मटुकनाथ चौधरी अपने पोस्ट में लिखते हैं, "तोड़ो गढ़ प्रतिगामी पार्टी के… बांकीपुर के युवा-शक्तियों! न चुप बैठो हृदय हार के, तोड़ दो सारे बंधन एक परिवार के… देश को पीछे धकेलनेवाले कितने मगरूर हैं पाकर तुम्हारे वोट, इस बार टूट जाय कमर, करो ऐसी चोट…"

आगे लिखते हैं, "धो डालो कलंक पिछली हार के, जिताओ प्रशांत को, लाओ सुराज, समय कहां, अब तो बचे हैं दिन चार के… तोड़ दो सारे बंधन एक परिवार के…"

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बीजेपी पर प्रहार… जन सुराज को सपोर्ट

अपने पोस्ट से मटुकनाथ चौधरी ने एक तरफ जहां बीजेपी पर प्रहार किया है तो दूसरी ओर उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को सपोर्ट करने की बात कही है. बता दें कि प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं. उनका कहना है कि जन सुराज से हर वो कोशिश की जाएगी जिससे बांकीपुर से जीत हो सके. अब देखना होगा कि जन सुराज से कौन यहां बीजेपी के खिलाफ लड़ता है. प्रशांत किशोर चेहरा हो सकते हैं या नहीं यह देखने वाली बात होगी.

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी के मंत्री विजय कुमार सिन्हा का फिर छलका दर्द, 'अब दिक्कत होती है कि…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 May 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Matuknath Choudhary Bankipur By-Election
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