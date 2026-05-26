पटना में बकरीद पर तोतापरी से लेकर बाबरी नस्ल की मांग, व्यापारी बोले, 'आमदनी अच्छी क्योंकि...'

बकरीद को लेकर देशभर में तैयारियां जोरों पर हैं. बाजारों में बकरों की भारी मांग के साथ-साथ कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है. पटना के जगदेव पथ बकरा बाजार में रौनक छाई हुई है. स्थानीय विक्रेताओं के अनुसार इस बार पिछले वर्षों की तुलना में मांग और कारोबार दोनों ज्यादा है.ॉ

अलग-अलग नस्लों के पहुंच रहे खरीदार

बकरी बेचने आए एमडी राजा ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया, "इस बार बाजार में काफी रौनक है. तोतापरी नस्ल की बकरी सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है. एक बकरी की कीमत एक लाख रुपये तक पहुंच गई है." एक अन्य विक्रेता मोहम्मद असलम ने कहा, "गांवों में महंगे दाम मिलते हैं, जबकि यहां बाजार में अच्छा तालमेल है. खरीदार अलग-अलग नस्लों के बकरे देख रहे हैं."

यूपी-झारखंड सहित कई राज्यों से आईं बकरियां

बाजार में मौजूद विक्रेताओं ने बताया कि बाबरी नस्ल की बकरियां भी खूब बिक रही हैं. अन्य विक्रेता ने बताया, "पिछले साल जो बकरी 25,000 रुपये में बिकती थी, इस बार उसकी कीमत 40,000 पहुंच गई है. यूपी, झारखंड समेत कई राज्यों से बकरियां यहां आई हैं. आमदनी अच्छी हो रही है क्योंकी खरीदार भी ज्यादा हैं."

Patna, Bihar: A shopkeeper says, "Business is very good. Income is higher, buyers are more, and there are goats available in every price range. There are many beautiful goats here. Sales this year are better than last year, and earnings are also higher. The Babri breed is in high… pic.twitter.com/tkvjIkMVnC — IANS (@ians_india) May 26, 2026

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बकरीद पर बढ़ जाती है बकरों की कीमत

बता दें कि बकरीद पर कुर्बानी दी जाती है. 28 मई को इस बार बकरीद है. पटना में एक से एक बकरे लाए गए हैं. पिछले साल जिस 8-10 किलो के बकरे को लोग 10 हजार में खरीदते थे इस बार इसके लिए 25 से 30 हजार रुपये तक दे रहे हैं. एक दुकानदार ने कहा कि बकरीद पर बकरों की कीमत काफी बढ़ जाती है. दूसरी ओर पटना के ही बाजार में 50-60 हजार से लेकर एक लाख और डेढ़ लाख तक के भी बकरे हैं.

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