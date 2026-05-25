रितु जायसावल कल BJP में होंगी शामिल, RJD के लिए बड़ा झटका, बोलीं- 'मेरे लिए…'

आरजेडी में रहीं रितु जायसवाल (Ritu Jaiswal) कल (26 मई, 2026) बीजेपी में शामिल हो जाएंगी. कई दिनों से इसकी चर्चा थी जिसके बात अब खुद ही रितु जायसवाल ने इसकी पुष्टि कर दी है. आरजेडी से टिकट नहीं मिला था तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय लड़ा था, लेकिन हार गई थीं. बाद में पार्टी ने निकाल दिया था. रितु जायसवाल जैसी नेता का बीजेपी में जाना आरजेडी के लिए किसी झटके से कम नहीं है.

रितु जायसवाल ने बीते रविवार (24 मई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया, "मैं आप सभी को सूचित करना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने हेतु मैं दिनांक 26 मई 2026 को दोपहर 12:19 बजे से 1:09 बजे तक पटना स्थित बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में आयोजित जॉइनिंग कार्यक्रम में सादगीपूर्ण एवं गरिमामय तरीके से सम्मिलित होऊंगी."

पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश अनेक चुनौतियों एवं संवेदनशील परिस्थितियों से गुजर रहा है. प्रधानमंत्री ने भी ऊर्जा एवं ईंधन की बचत पर विशेष बल दिया है. ऐसे समय में मुझे लगता है कि अनावश्यक भीड़, लंबा काफिला एवं दिखावा उचित नहीं है. मेरे लिए राजनीति सेवा, जिम्मेदारी और विचार का माध्यम है प्रदर्शन का नहीं. सादगी, संवेदनशीलता और जनहित के भाव के साथ ही समाज एवं राष्ट्र की सेवा पूरी निष्ठा से की जा सकती है.

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सार्वजनिक और शेयरिंग वाहन के प्रयोग की अपील

उन्होंने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि आप जहां कहीं भी हों, वहीं से अपना आशीर्वाद, शुभकामनाएं और समर्थन प्रदान करें. यदि कार्यक्रम में आने का मन बना लिया हो तो यथासंभव सार्वजनिक परिवहन अथवा शेयरिंग वाहन का प्रयोग करें, ताकि अनावश्यक ईंधन की बचत हो सके. हम सब मिलकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे सकें.

उन्होंने कहा कि पटना और आसपास के वे साथी, जो बिना अतिरिक्त ईंधन खर्च किए सहज रूप से कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकते हों वे आकर अपना स्नेह, आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दे सकते हैं. आप सभी का प्रेम, विश्वास और सहयोग सदैव मेरे लिए प्रेरणा एवं ऊर्जा का स्रोत रहेगा.

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