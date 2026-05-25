पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर पप्पू यादव का बड़ा हमला, 'मेलोनी को…', JDU और RJD ने क्या कहा?

देश में बढ़ती महंगाई के मार के बीच आम लोगों को एक बार फिर झटका लगा है. देश में 10 दिनों में आज (सोमवार) चौथी बार पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है. आज सुबह 6 बजे से पटना में पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद 113.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल 99.39 पैस हो गया है. कीमत बढ़ने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है. सांसद पप्पू यादव से लेकर जेडीयू और आरजेडी का रिएक्शन आया है.

सांसद पप्पू यादव ने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा. लिखा है, "लगभग तीन रुपये डीजल पेट्रोल का दाम फिर बढ़ाया, बंगाल चुनाव के बाद अबतक करीब आठ रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ा चुके हैं. यह तो अभी शुरुआत है, मेलोनी को मेलोडी बांटेंगे और देश के साथ ट्रेजेडी कर जनता की जेब काटेंगे! जनता जिमखाना क्लब बंद होने पर ताली पीटेगी! आ गए न अच्छे दिन."

लगभग तीन रुपये डीजल पेट्रोल का दाम

फिर बढ़ाया, बंगाल चुनाव के बाद अबतक

करीब आठ रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ा चुके हैं



यह तो अभी शुरुआत है, मेलोनी को मेलोडी

बांटेंगे और देश के साथ ट्रेजेडी कर जनता की

जेब काटेंगे! जनता जिमखाना क्लब बंद होने पर

ताली पीटेगी! आ गए न अच्छे दिन! 👏👏 — Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) May 25, 2026

नीरज कुमार ने की सहयोग की मांग

दूसरी ओर जेडीयू ने सहयोग की मांग की है. पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "पेट्रोलियम उत्पाद पर दाम बढ़ने के बाद राजनैतिक टिप्पणी आ रही हो उससे हमें गुरेज नहीं है, लेकिन इस सच को क्यों नकारा जा रहा है कि हम पेट्रोलियम आयात करते हैं, स्व उत्पादन नहीं है. पश्चिमी एशिया में संकट है. वैश्विक संकट है. मानवता एक संकट से जूझ रही है. ऐसी स्थिति में आरोप-प्रत्यारोप करने के संदर्भ में मेरा अनुरोध है कि देश पेट्रोलियम उत्पाद में जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है इसमें सहयोग का वातावरण बनाइए."

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आरजेडी ने केंद्र सरकार को घेरा

आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं. आज फिर दाम में बढ़ोतरी कर दी गई. आखिर ये महंगाई कहां तक जाएगी ये बीजेपी को बताना होगा. प्रधानमंत्री ने जनता का जीना दुर्लभ कर दिया है. गरीबों की थाली खाली हो गई है. दूध की कीमत बढ़ गई. खाद्य पदार्थों की कीमत आसमान छू रही है.

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