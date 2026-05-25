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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर पप्पू यादव का बड़ा हमला, 'मेलोनी को…', JDU और RJD ने क्या कहा?

पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर पप्पू यादव का बड़ा हमला, 'मेलोनी को…', JDU और RJD ने क्या कहा?

Petrol-Diesel Price Hike: सांसद पप्पू यादव का कहना है कि बंगाल चुनाव के बाद अबतक करीब आठ रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ चुके हैं. उन्होंने इसे शुरुआत बताया है. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 25 May 2026 10:36 AM (IST)
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देश में बढ़ती महंगाई के मार के बीच आम लोगों को एक बार फिर झटका लगा है. देश में 10 दिनों में आज (सोमवार) चौथी बार पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है. आज सुबह 6 बजे से पटना में पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद 113.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल 99.39 पैस हो गया है. कीमत बढ़ने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है. सांसद पप्पू यादव से लेकर जेडीयू और आरजेडी का रिएक्शन आया है.

सांसद पप्पू यादव ने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा. लिखा है, "लगभग तीन रुपये डीजल पेट्रोल का दाम फिर बढ़ाया, बंगाल चुनाव के बाद अबतक करीब आठ रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ा चुके हैं. यह तो अभी शुरुआत है, मेलोनी को मेलोडी बांटेंगे और देश के साथ ट्रेजेडी कर जनता की जेब काटेंगे! जनता जिमखाना क्लब बंद होने पर ताली पीटेगी! आ गए न अच्छे दिन." 

नीरज कुमार ने की सहयोग की मांग

दूसरी ओर जेडीयू ने सहयोग की मांग की है. पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "पेट्रोलियम उत्पाद पर दाम बढ़ने के बाद राजनैतिक टिप्पणी आ रही हो उससे हमें गुरेज नहीं है, लेकिन इस सच को क्यों नकारा जा रहा है कि हम पेट्रोलियम आयात करते हैं, स्व उत्पादन नहीं है. पश्चिमी एशिया में संकट है. वैश्विक संकट है. मानवता एक संकट से जूझ रही है. ऐसी स्थिति में आरोप-प्रत्यारोप करने के संदर्भ में मेरा अनुरोध है कि देश पेट्रोलियम उत्पाद में जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है इसमें सहयोग का वातावरण बनाइए."

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आरजेडी ने केंद्र सरकार को घेरा

आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं. आज फिर दाम में बढ़ोतरी कर दी गई. आखिर ये महंगाई कहां तक जाएगी ये बीजेपी को बताना होगा. प्रधानमंत्री ने जनता का जीना दुर्लभ कर दिया है. गरीबों की थाली खाली हो गई है. दूध की कीमत बढ़ गई. खाद्य पदार्थों की कीमत आसमान छू रही है.

यह भी पढ़ें- 'हरा गमछा वालों को खोजो...', AI समिट में सीएम सम्राट चौधरी क्या बोल गए कि खड़ा हो गया सियासी विवाद?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 May 2026 10:31 AM (IST)
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