हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: 'अच्छी पैदावार लेकिन भाव बेहद कम', पटना के किसानों ने सुनाया अपना दर्द

Patna News: 'अच्छी पैदावार लेकिन भाव बेहद कम', पटना के किसानों ने सुनाया अपना दर्द

Patna Farmers News: बढ़ती महंगाई से बिहार में किसानों की हालत खराब है. अच्छी पैदावार के बाद भी उन्हें फसल के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं. मंत्री ने फसलों का उचित मूल्य दिलाने का आश्वासन दिया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 26 May 2026 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

बढ़ती महंगाई, महंगे पेट्रोल-डीजल, एलपीजी और खाद के बीच आम जनता परेशान है. वहीं सब्जी उत्पादक किसानों की स्थिति और भी बदतर हो गई है. खेत से लेकर मंडी तक बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं, जबकि किसान सब्जी कौड़ियों के भाव बेचने को मजबूर हैं. एबीपी न्यूज की टीम राजधानी पटना से सटे सब्जी उत्पादन के प्रमुख केंद्र खुशरूपुर पहुंची. सुबह 4 बजे से ही खेतों में किसान पूरे परिवार के साथ सब्जी तोड़ते नजर आए.

किसानों ने क्या कुछ बताया?

किसानों ने बताया कि सुबह 7 बजे तक मंडी पहुंचना जरूरी है, देर हुई तो भाव और गिर जाता है या सब्जी बिकती ही नहीं. वर्तमान में पटना के बाजारों में नेनुआ (तोरई) 20 से 30 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन किसानों को मात्र 3 से 4 रुपये किलो ही मिल पा रहा है. 50 किलो नेनुआ ले जाने में 50-60 रुपये का किराया लगता है, जिसके बाद हाथ में मुश्किल से 120 रुपये बच पाते हैं. 

अच्छी पैदावार लेकिन भाव बेहद कम

भिंडी, करेला, खीरा, लौकी, टमाटर और परवल की भी यही स्थिति है. किसानों के मुताबिक, कई बार भिंडी तो 2 रुपये किलो पर भी बिक जाती है. किसानों ने बताया कि पुरवा हवा के कारण सब्जी तो अच्छी पैदावार हो रही है, लेकिन भाव बेहद कम हैं. अगर समय पर मंडी न पहुंचे तो पूरी सब्जी मवेशियों को खिलाना पड़ता है. खुशरूपुर मंडी में व्यापारी टुन्नी सिंह ने बताया कि पिछले 20 दिनों से यही हाल है. उत्तम क्वालिटी का परवल शहर में 40 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि किसान को 10-12 रुपये किलो मिल रहा है. खाद, डीजल और परिवहन महंगा होने के बावजूद किसानों को 3-5 रुपये किलो ही मिल पा रहा है.

Bakrid 2026: पटना में बकरीद पर तोतापरी से लेकर बाबरी नस्ल की मांग, व्यापारी बोले, 'आमदनी अच्छी क्योंकि...'

मंत्री रामकृपाल यादव ने क्या कहा?

बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने स्वीकार किया कि प्राइवेट मंडियों में बिचौलिए किसानों का शोषण कर रहे हैं. उन्होंने कहा- हम इस मुद्दे पर गंभीर हैं और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए योजना बना रहे हैं. किसानों का कहना है कि बाजार में जो दाम है, उसका लगभग 10 गुना बिचौलिए कमा रहे हैं, जबकि खेती का खर्च लगातार बढ़ रहा है. फिलहाल सब्जी किसानों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है.

पटना में बड़ा हादसा, गंगा नदी में डूबने से 3 की मौत, आगे हादसा न हो इसके लिए उठाया गया बड़ा कदम

Published at : 26 May 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Patna News: 'अच्छी पैदावार लेकिन भाव बेहद कम', पटना के किसानों ने सुनाया अपना दर्द
'अच्छी पैदावार लेकिन भाव बेहद कम', पटना के किसानों ने सुनाया अपना दर्द
बिहार
लव गुरु मटुकनाथ चौधरी पर चढ़ा सियासी रंग, बांकीपुर सीट को लेकर बोले- 'इस बार…'
लव गुरु मटुकनाथ चौधरी पर चढ़ा सियासी रंग, बांकीपुर सीट को लेकर बोले- 'इस बार…'
बिहार
Bakrid 2026: पटना में बकरीद पर तोतापरी से लेकर बाबरी नस्ल की मांग, व्यापारी बोले, 'आमदनी अच्छी क्योंकि...'
पटना में बकरीद पर तोतापरी से लेकर बाबरी नस्ल की मांग, व्यापारी बोले, 'आमदनी अच्छी क्योंकि...'
बिहार
पटना में बड़ा हादसा, गंगा नदी में डूबने से 3 की मौत, आगे हादसा न हो इसके लिए उठाया गया बड़ा कदम
पटना में बड़ा हादसा, गंगा नदी में डूबने से 3 की मौत, आगे हादसा न हो इसके लिए उठाया गया बड़ा कदम
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की शुभेंदु सरकार का शराब को लेकर बड़ा फैसला, अब इन जगहों पर नहीं छलकेंगे जाम
बंगाल की शुभेंदु सरकार का शराब को लेकर बड़ा फैसला, अब इन जगहों पर नहीं छलकेंगे जाम
मध्य प्रदेश
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
क्रिकेट
पद्म श्री अवॉर्ड लेने राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं आए रोहित शर्मा? असली वजह का हुआ खुलासा
पद्म श्री अवॉर्ड लेने राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं आए रोहित शर्मा? असली वजह का हुआ खुलासा
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
बिजनेस
Explained: RBI ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए सौंपे! कैसे केंद्रीय बैंक बना 'खामोश फाइनेंसर', आपकी जेब में कितना आएगा?
RBI ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ दिए! कैसे केंद्रीय बैंक बना 'खामोश फाइनेंसर', आपको क्या मिलेगा?
एग्रीकल्चर
Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
Home Tips
Gardening Tips In Summer: भीषण गर्मी में कुछ दिन के लिए जा रहे घर से दूर, वापस आने तक इस तरीके से हरा-भरा रहेगा गार्डन
भीषण गर्मी में कुछ दिन के लिए जा रहे घर से दूर, वापस आने तक इस तरीके से हरा-भरा रहेगा गार्डन
शिक्षा
SSC GD परीक्षा में बड़ा बवाल, हजारों अभ्यर्थियों की मेहनत पर लगा ब्रेक; अब इस दिन फिर होगी परीक्षा
SSC GD परीक्षा में बड़ा बवाल, हजारों अभ्यर्थियों की मेहनत पर लगा ब्रेक; अब इस दिन फिर होगी परीक्षा
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget