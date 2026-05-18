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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'पंजाब में नहीं होने देंगे SIR', पटना में बोले भगवंत मान, 'PM मोदी को बताना चाहिए कि…'

'पंजाब में नहीं होने देंगे SIR', पटना में बोले भगवंत मान, 'PM मोदी को बताना चाहिए कि…'

Punjab CM Bhagwant Mann: भगवंत मान परिवार के साथ सोमवार को पटना पहुंचे. पटना सिटी स्थित वे गुरुद्वारा जाएंगे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में काफी कुछ कहा.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 18 May 2026 03:05 PM (IST)
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चुनाव आयोग ने कहा है कि तीसरे चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर (SIR) होगा. इसमें पंजाब भी शामिल है. इस पर आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह पंजाब में एसआईआर नहीं होने देंगे. 

भगवंत मान आज (सोमवार) अपने परिवार के साथ पटना पहुंचे थे. वे पटना सिटी स्थित गुरुद्वार जाएंगे. उससे पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने उक्त बातें कहीं. उन्होंने साफ कहा कि सही वोटरों का नाम काटने का जो काम किया जाएगा जो वह पंजाब में वह नहीं होने देंगे. 

पेट्रोल-डीजल और एलपीजी को लेकर सवाल

दूसरी ओर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और उनकी यात्रा पर कहा, "प्रधानमंत्री को पहले यह बताना चाहिए कि हमारे पास सोने का स्टॉक कितना है, पेट्रोल-डीजल का स्टॉक कितना है, एलपीजी का स्टॉक कितना है. वह लोगों से अपील करते हैं कि विदेश यात्रा नहीं करें और खुद विदेश यात्रा पर निकल गए."

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यह लोकतंत्र की हत्या: भगवंत मान

आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के बीजेपी में जाने पर कहा कि राष्ट्रपति के साथ हमने मीटिंग की है. यह लोकतंत्र की हत्या है. बीजेपी को दूसरी पार्टी के एमएलए खरीदने और पार्टी तोड़ने का धंधा छोड़कर देश के विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए. 

एक सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम की बात कह रहे हैं, यह बहुत लंबा लॉकडाउन लगाने की बात है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई को रोकने में असमर्थ हैं. चुनाव के समय महंगाई को रोकने का काम किया गया था. चुनाव खत्म होने के साथ ही पेट्रोल-डीजल के दाम में वृद्धि हो गई.

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Published at : 18 May 2026 02:53 PM (IST)
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PM Modi BIHAR NEWS BHAGWANT MANN SIR
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