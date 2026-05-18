जीतन राम मांझी की समधन के काफिले पर हमला, रास्ता रोका, सुरक्षाकर्मियों से भिड़े, क्या है मामला?

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) की समधन और बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक ज्योति मांझी (MLA Jyoti Manjhi) के काफिले पर बीते रविवार (17 मई, 2026) को हमला हो गया. घटना मोहनपुर प्रखंड की बमुआर पंचायत के गंभीरा गांव के पास की बताई जा रही है.

विधायक को रास्ते में रोककर उनके साथ बदसलूकी की गई. साथ ही सुरक्षाकर्मियों ने जब बीच-बचाव किया तो उनके साथ हाथापाई की गई. कुछ उग्र लोग विधायक से यह कहते रहे कि सड़क कब बनेगी?

बताया जाता है कि विधायक ज्योति मांझी रविवार को मोहनपुर प्रखंड के गंभीरा गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थीं. इसी दौरान रास्ते में एक सवारी वाहन ने उनके काफिले का रास्ता रोक दिया.

आरोप है कि वाहन चालक ने जानबूझकर गाड़ी को बीच सड़क पर खड़ा कर आवागमन बाधित कर दिया. जब विधायक के अंगरक्षकों ने वाहन हटाने का अनुरोध किया, तो गाड़ी में सवार करीब 15-20 लोग उतरकर सुरक्षाकर्मियों से उलझ गए और मारपीट करने लगे.

वाहन में बैठी रहीं विधायक, खुद को बताया असुरक्षित

हमले के दौरान विधायक ज्योति मांझी अपनी गाड़ी में बैठी रहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने गाली-गलौज की, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और वाहन के शीशे पर मारा. विधायक ने कहा कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर महसूस हो रहा था. ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाला गया.

मोहनपुर थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर

घटना के बाद विधायक ने आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी. स्थानीय लोगों के मौके पर पहुंचने के बाद किसी तरह विधायक, उनके अंगरक्षकों और समर्थकों को सुरक्षित वहां से निकाला गया. इस मामले में विधायक ने मोहनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. एफआईआर में कई लोगों को नामजद किया गया है, जबकि अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.

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'चुनाव के समय से ही होते रहे हैं हमले'

इस मामले में विधायक ज्योति मांझी का कहना है कि चुनाव के समय से ही उन पर इस तरह के हमले होते रहे हैं. उन्होंने इस घटना को गंभीर बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

बोधगया के एसडीपीओ सौरभ जायसवाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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