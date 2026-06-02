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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: बिहार के सरकारी कर्मियों की अब नहीं चलेगी मनमानी, जारी हो गया ये आदेश, पढ़ें काम की खबर

Bihar News: बिहार के सरकारी कर्मियों की अब नहीं चलेगी मनमानी, जारी हो गया ये आदेश, पढ़ें काम की खबर

Bihar News: बिहार के सभी सरकारी कर्मियों और अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगा. पंचायत से लेकर जिला स्तर तक सभी कार्यालयों में BBAS के माध्यम से हाजिरी दर्ज होगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 02 Jun 2026 10:39 AM (IST)
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बिहार के सरकारी कर्मियों की मनमानी अब नहीं चलेगी. इसको लेकर सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) की सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है. बीते सोमवार (01 जून, 2026) को एक आदेश जारी हुआ है. सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंदर की ओर से जारी आदेश में राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति (Biometric Attendance) को अनिवार्य किया गया है. 

प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त और समयबद्ध बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. यानी '10 बजे लेट नहीं, एक बजे भेंट नहीं' वाली कहानी अब नहीं चलेगी. सोमवार को जारी हुए आदेश के तहत अब पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों में बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (BBAS) के माध्यम से ही हाजिरी दर्ज की जाएगी.

इतना ही नहीं जारी किए आदेश में यह भी साफ कहा गया है कि नए नियमों के मुताबिक समय पर कार्यालय नहीं आने वाले अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई के दायरे में होंगे. यानी सम्राट सरकार में अटेंडेंस को लेकर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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जारी किए गए आदेशों की मुख्य बातें जानें

आदेश में कहा गया है कि बिहार के सभी सरकारी कर्मियों और अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगा. पंचायत से लेकर जिला स्तर तक सभी कार्यालयों में बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (BBAS) के माध्यम से हाजिरी दर्ज होगी. देर से कार्यालय आने पर अवकाश समायोजन या वेतन कटौती की जाएगी.

सभी वेतन भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर किए जाएंगे. इसके साथ ही कार्यालय प्रमुखों को हर माह उपस्थिति का प्रिंट आउट उपलब्ध कराना होगा. जारी किए गए पत्र में इसका भी जिक्र है कि जहां खराब बायोमेट्रिक मशीनें हैं उन्हें तत्काल ठीक कराया जाए. जिन कार्यालयों में मशीन नहीं है, वहां जल्द लगाने के लिए कहा गया है.

निर्देश के अनुसार, जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति कर निगरानी की जाएगी. अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Jun 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Bihar Government Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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