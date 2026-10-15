दिल्ली प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'दो दिन पहले अमित शाह…'

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट को लेकर गुरुवार (15 अक्टूबर, 2026) को एक बार फिर प्रतिक्रिया दी. वे सहरसा में मीडिया से बात कर रहे थे. प्रशांत किशोर से अंकिता भंडारी के माता-पिता को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर सवाल किया गया था. इस पर प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर गृहमंत्री अमित शाह को घेरा.

पीके ने कहा कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने जिस तरह से बर्बरता की, छोटे-छोटे बच्चों पर जिस तरह की कार्रवाई की गई उसे पूरे देश ने देखा. दिल्ली पुलिस तो किसी के आदेश पर काम करती है, वो तो अमित शाह के कहने पर काम करती है. आपके-हमारे लिए जरूरी ये है कि इस सरकार के अहंकार पर अंकुश लगे. उसके लिए इनको चुनाव में हराया जाए.

'दो दिन पहले अमित शाह…'

प्रशांत किशोर ने कहा, "दो दिन पहले अमित शाह का बयान आया, उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट होने से क्या होगा, हम लोग हर जगह चुनाव जीत रहे हैं. उन्होंने लोकल बॉडी, यूनिवर्सिटी के चुनाव का जिक्र किया. यही बात हम लोग भी जनता को बता रहे हैं कि सड़क पर प्रदर्शन करने से सिर्फ नहीं होगा. बिहार में आठ (आठ एमएलसी सीट जिस पर चुनाव होना है) सीटों पर बीजेपी, जेडीयू, एनडीए को हराइए ताकि किसी बच्चे के मां-बाप को दिल्ली में पटना में लाठी न खाना पड़े. अगर नहीं करेंगे तो आज भंडारी (अंकिता भंडारी) जी के परिवार वाले पीड़ित हैं कल आप हो सकते हैं…"

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सम्राट सरकार पर भी बरसे

आरा में गुरुवार की सुबह रिटायर्ड कस्टम अधिकारी की गोली मारकर हत्या और नालंदा में सिपाही की शराब तस्करों की गोली से हुई मौत पर पीके ने सम्राट चौधरी को घेरा. कहा कि बिहार में लोग अपराधियों को चुनकर सदन का सदस्य बनाएंगे और सरकार को अपराधी चलाएंगे, तो अच्छे समाज, अच्छे लोगों और रोजगार की कल्पना कैसे कर सकते हैं? पुलिस-प्रशासन का ध्यान अपराध नियंत्रण के बजाय शराबबंदी, बालू माफिया से पैसा कमाने व अपराध को संरक्षण देने में है.

राघोपुर नाव हादसे पर संवेदना जताई. कहा कि दुखद घटना है. यह बताता है कि जहां लोग अपने और अपने बच्चों की सुविधाओं को छोड़कर जाति-धर्म में बंटकर वोट देते हैं, वहां सुधार नहीं होगा. आज के जमाने में नाव पर 20-25 बच्चे डूब जाएं और कोई NDRF या SDRF न हो, यह आदिकाल जैसी घटना है.

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