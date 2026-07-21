Bihar News: CM आवास, सचिवालय, गया पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, समय का भी जिक्र

बिहार में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजधानी पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय और गया के पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली. यह धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते अलर्ट मोड पर आ गए और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया.

जानकारी के अनुसार, रविवार (19 जुलाई) सुबह 7 बजकर 57 मिनट पर ग्रामीण विकास विभाग और बिहार भवन को यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया. इस ईमेल में दोनों जगहों पर बम ब्लास्ट किए जाने की टाइमिंग का भी जिक्र किया गया.

दोपहर 3:11 बजे: पहले सचिवालय में बम धमाका करने की चेतावनी.

रात 9:11 बजे: मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास को बम से उड़ाने की धमकी.

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खालिस्तान कनेक्शन और निज्जर की मौत का बदला

ईमेल में खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए हैं और कुछ अधिकारियों का नाम लेकर धमकी दी गई है. भेजने वाले ने कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत का बदला लेने का जिक्र किया है. ईमेल में यह भी आरोप लगाया गया है कि पटना के सीएम आवास में पूर्व हाई कमिश्नर संजय वर्मा को छिपाकर रखा गया है और उन्हें ही निशाना बनाने के लिए यह ब्लास्ट किया जाएगा.

गया पासपोर्ट कार्यालय को भी आईईडी (IED) से उड़ाने की धमकी

पटना के साथ-साथ गया जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. ईमेल के जरिए गया प्रधान डाकघर परिसर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को भी आईईडी (IED) से उड़ाने की बात कही गई. पटना पासपोर्ट के रीजनल कार्यालय से यह सूचना मिलते ही वरीय डाकपाल ने तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी. सिविल लाइन थाना पुलिस, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर सघन जांच की. हालांकि, जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है.

सिविल लाइन थानाध्यक्ष शमीम अहमद ने बताया, "पोस्ट ऑफिस से बम से उड़ाने की धमकी की सूचना मिली थी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम के साथ सघन छानबीन की जा रही है."

वहीं, वरीय डाकपाल अधीक्षक प्रणव कुमार झा ने बताया कि, "पटना पासपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से हमें इस धमकी भरे ईमेल की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद बिना देरी किए स्थानीय पुलिस और प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है."

फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. ईमेल की सत्यता और इसे भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल की मदद से गहन जांच की जा रही है.

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