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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: बिहार में अगले 48 घंटे सावधान रहें! इन इलाकों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट

Bihar Weather: बिहार में अगले 48 घंटे सावधान रहें! इन इलाकों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट

Bihar Weather Update: बिहार के कुछ इलाकों में ऑरेंज तो कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. तेज बारिश और बिजली कड़कने के समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 21 Jul 2026 10:19 PM (IST)
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आईएमडी ने मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को बिहार के कई हिस्सों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी है.

आईएमडी ने पटना, रोहतास, नवादा और कैमूर समेत उन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जहां भारी बारिश की संभावना है. इन इलाकों में तेज बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे कुछ जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति और ट्रैफिक में रुकावट आ सकती है.

13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

बिहार के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि वहां मध्यम से भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. अलर्ट वाले जिलों में पटना, गया, रोहतास, नवादा, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, बक्सर, सारण, सीवान, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय शामिल हैं.

इन इलाकों में रहने वाले लोगों को तेज बारिश और बिजली कड़कने के समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पटना में अगले दो दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं.

निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो सकता है. मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे खरीफ की फसलों को जलजमाव से बचाने के लिए जरूरी उपाय करें. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश से खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है.

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मौसम अलर्ट के बाद पटना जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को जल निकासी प्रणालियों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे ठीक से काम कर रही हैं. बारिश से जुड़ी किसी भी घटना पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील इलाकों में आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें भी तैनात की गई हैं.

अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील

बिहार में दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने के कारण आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम के आधिकारिक पूर्वानुमान से अपडेट रहें. भारी बारिश या आंधी-तूफान के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, बिजली कड़कने के समय घर के अंदर रहें. जलजमाव वाले और निचले इलाकों में सावधानी बरतें और खराब मौसम की स्थिति में स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.

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Published at : 21 Jul 2026 10:15 PM (IST)
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