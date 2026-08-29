Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगा तो…', JDU का दो टूक जवाब

'आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगा तो…', JDU का दो टूक जवाब

जेडीयू विधायक श्याम रजक की मानें तो आरक्षण में छेड़छाड़ या बदलाव पर 'गृहयुद्ध जैसी स्थिति' पैदा हो सकती है. शनिवार को उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 29 Aug 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में आरक्षण को लेकर सियासी बहस एक बार फिर तेज हो गई है. बिहार की एनडीए सरकार में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और विधायक श्याम रजक ने शनिवार (29 अगस्त, 2026) को इस पर दो टूक में जवाब दिया. उन्होंने आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह की समीक्षा या बदलाव की कोशिश का कड़ा विरोध किया है. 

श्याम रजक ने क्या कहा है?

श्याम रजक ने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर आरक्षण में छेड़छाड़ होगा तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और 'गृहयुद्ध जैसी स्थिति' पैदा हो सकती है." श्याम रजक का यह बयान ऐसे समय आया है जब पटना में भीम आर्मी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री आवास समेत संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है. 

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा प्रदर्शन आरक्षण के मुद्दे पर नहीं है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है. छात्र आंदोलन को लेकर श्याम रजक ने कहा कि सरकार ने कई मांगों को स्वीकार किया है. 

यह भी पढ़ें- बिहार शिक्षक भर्ती 2026: TRE-4 में बढ़ीं सीटें, किसको मिलेगा फायदा?

बयान केबाद सियासत तेज होने की उम्मीद

उन्होंने यह भी कहा कि जहां भी किसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत है, उसकी जांच होनी चाहिए. आरक्षण पर उनके तल्ख बयान के बाद बिहार की सियासत में इस मुद्दे को लेकर बहस और तेज होने की संभावना है.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ था प्रदर्शन

बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बीते गुरुवार को दिल्ली में 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' के सदस्यों से मुलाकात की थी.  कुछ दिन पहले ही सैकड़ों लोगों ने जाति के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण और अन्य सरकारी सहायता दिए जाने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' नाम क पेज से आह्वान पर 21 अगस्त को यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था. 

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर की एक तस्वीर से खलबली, अब सरकार को देनी पड़ी सफाई!

Published at : 29 Aug 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Reservation Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगा तो…', JDU का दो टूक जवाब
'आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगा तो…', JDU का दो टूक जवाब
बिहार
आरक्षण समीक्षा को लेकर NDA में मतभेद, चिराग और संतोष सुमन आए आमने-सामने
आरक्षण समीक्षा को लेकर NDA में मतभेद, चिराग और संतोष सुमन आए आमने-सामने
बिहार
नेपाल में फिर जलप्रलय! बिहार के इन जिलों में हाई अलर्ट; खतरे से ऊपर गंडक
नेपाल में फिर जलप्रलय! बिहार के इन जिलों में हाई अलर्ट; खतरे से ऊपर गंडक
बिहार
नेपाल की बाढ़ में बेतिया के 3 मजदूर लापता, लौटे साथियों ने सुनाई आंखों देखी
नेपाल की बाढ़ में बेतिया के 3 मजदूर लापता, लौटे साथियों ने सुनाई आंखों देखी
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA से घबराए हैं सामंतवादी लोग...', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'PDA से घबराए हैं सामंतवादी लोग...', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
क्रिकेट
इमाम उल हक की चोट पर उठे सवाल, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने बताया फेक इंजरी
इमाम उल हक की चोट पर उठे सवाल, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने बताया फेक इंजरी
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
इंडिया
भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का कौन और क्यों कर रहा विरोध, क्या है वजह
भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का कौन और क्यों कर रहा विरोध, क्या है वजह
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
Home Tips
Floor Cleaning Tips: झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget