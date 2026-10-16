पटना से कटिहार तक छापेमारी, इंजीनियर की संपत्ति देख निगरानी टीम भी हैरान!

बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर सिंह के तीन ठिकानों पर छापेमारी की. गुरुवार (15 अक्टूबर 2026) को पटना, कटिहार और सारण में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान 5.70 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण और जमीन के दस्तावेज मिले. बैंक खातों, शेयर और एलआईसी में निवेश से जुड़े कागजात भी बरामद हुए हैं. एजेंसी के अनुसार, मामले में आगे की जांच जारी है.

निगरानी ब्यूरो ने चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ 13 अक्टूबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी. उन पर 1 करोड़ 10 लाख 96 हजार 883 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है. तलाशी के लिए पटना की विशेष निगरानी अदालत से वारंट लिया गया था.

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14 अचल और 5 चल संपत्तियों का पता चला

जांच एजेंसी के मुताबिक, चंद्रशेखर सिंह, उनकी पत्नी श्वेता कुमारी और परिजनों के नाम पर 14 अचल संपत्तियों का पता चला है. इनका कुल मूल्य 1 करोड़ 79 लाख 41 हजार 883 रुपये बताया गया है. इसके अलावा पांच चल संपत्तियों का मूल्य 16 लाख 55 हजार रुपये आंका गया है. ब्यूरो का दावा है कि सामने आई संपत्तियां उनकी ज्ञात आय से करीब 88 प्रतिशत अधिक हैं.

सिलीगुड़ी में जमीन खरीदने के दस्तावेज मिले

छापेमारी के दौरान सिलीगुड़ी के एक महंगे व्यावसायिक इलाके में खरीदी गई जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं. एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2021 में आरोपी की पत्नी के नाम पर 92 डिसमिल जमीन खरीदने से जुड़े 10 दस्तावेज बरामद हुए हैं. आरोप है कि इन संपत्तियों का विवरण वार्षिक संपत्ति विवरण में नहीं दिया गया था. पटना के एक तीन बेडरूम वाले फ्लैट और कटिहार स्थित आवास से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है.

कई जिलों में तैनात रह चुके हैं अभियंता

चंद्रशेखर सिंह वर्ष 2014 से ग्रामीण कार्य विभाग में अलग-अलग पदों पर कार्यरत रहे हैं. उन्होंने बांका, बायसी और फारबिसगंज में सहायक अभियंता के रूप में काम किया. इसके बाद भागलपुर और किशनगंज में भी जिम्मेदारी संभाली. जून 2026 से वह छपरा में गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के पद पर तैनात हैं. निगरानी ब्यूरो बैंक खातों, निवेश और बरामद दस्तावेजों की जांच कर रहा है. मामले में तलाशी और अनुसंधान जारी है.

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