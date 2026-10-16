Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना से कटिहार तक छापेमारी, इंजीनियर की संपत्ति देख निगरानी टीम भी हैरान!

पटना से कटिहार तक छापेमारी, इंजीनियर की संपत्ति देख निगरानी टीम भी हैरान!

बिहार में निगरानी ब्यूरो ने अभियंता चंद्रशेखर सिंह के पटना, कटिहार और सारण स्थित ठिकानों पर छापेमारी की. 5.70 लाख रुपये नकद, आभूषण और जमीन समेत निवेश के दस्तावेज मिले.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 16 Oct 2026 10:31 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर सिंह के तीन ठिकानों पर छापेमारी की. गुरुवार (15 अक्टूबर 2026) को पटना, कटिहार और सारण में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान 5.70 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण और जमीन के दस्तावेज मिले. बैंक खातों, शेयर और एलआईसी में निवेश से जुड़े कागजात भी बरामद हुए हैं. एजेंसी के अनुसार, मामले में आगे की जांच जारी है.

निगरानी ब्यूरो ने चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ 13 अक्टूबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी. उन पर 1 करोड़ 10 लाख 96 हजार 883 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है. तलाशी के लिए पटना की विशेष निगरानी अदालत से वारंट लिया गया था.

यह भी पढ़ें- 'तेज प्रताप ने घर में घुसने की कोशिश की थी', पहली बार सामने आईं अनुष्का यादव

14 अचल और 5 चल संपत्तियों का पता चला

जांच एजेंसी के मुताबिक, चंद्रशेखर सिंह, उनकी पत्नी श्वेता कुमारी और परिजनों के नाम पर 14 अचल संपत्तियों का पता चला है. इनका कुल मूल्य 1 करोड़ 79 लाख 41 हजार 883 रुपये बताया गया है. इसके अलावा पांच चल संपत्तियों का मूल्य 16 लाख 55 हजार रुपये आंका गया है. ब्यूरो का दावा है कि सामने आई संपत्तियां उनकी ज्ञात आय से करीब 88 प्रतिशत अधिक हैं.

सिलीगुड़ी में जमीन खरीदने के दस्तावेज मिले

छापेमारी के दौरान सिलीगुड़ी के एक महंगे व्यावसायिक इलाके में खरीदी गई जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं. एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2021 में आरोपी की पत्नी के नाम पर 92 डिसमिल जमीन खरीदने से जुड़े 10 दस्तावेज बरामद हुए हैं. आरोप है कि इन संपत्तियों का विवरण वार्षिक संपत्ति विवरण में नहीं दिया गया था. पटना के एक तीन बेडरूम वाले फ्लैट और कटिहार स्थित आवास से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है.

कई जिलों में तैनात रह चुके हैं अभियंता

चंद्रशेखर सिंह वर्ष 2014 से ग्रामीण कार्य विभाग में अलग-अलग पदों पर कार्यरत रहे हैं. उन्होंने बांका, बायसी और फारबिसगंज में सहायक अभियंता के रूप में काम किया. इसके बाद भागलपुर और किशनगंज में भी जिम्मेदारी संभाली. जून 2026 से वह छपरा में गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के पद पर तैनात हैं. निगरानी ब्यूरो बैंक खातों, निवेश और बरामद दस्तावेजों की जांच कर रहा है. मामले में तलाशी और अनुसंधान जारी है.

यह भी पढ़ें- बिहार में ही मिलेगी नौकरी! जानें क्या है सीएम सम्राट का टारगेट 2030?

Published at : 16 Oct 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेज प्रताप ने घर में घुसने की कोशिश की थी', पहली बार सामने आईं अनुष्का यादव
'तेज प्रताप ने घर में घुसने की कोशिश की थी', पहली बार सामने आईं अनुष्का यादव
बिहार
बिहार में ही मिलेगी नौकरी! जानें क्या है सीएम सम्राट का टारगेट 2030?
बिहार में ही मिलेगी नौकरी! जानें क्या है सीएम सम्राट का टारगेट 2030?
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर में RJD सांसद की बढ़ी टेंशन! सीनियर IPS ने भेजा नोटिस
भरत तिवारी एनकाउंटर में RJD सांसद की बढ़ी टेंशन! सीनियर IPS ने भेजा नोटिस
बिहार
13 मौतों के पीछे तेजस्वी का बड़ा खुलासा, CM सम्राट और निशांत पर हमला
13 मौतों के पीछे तेजस्वी का बड़ा खुलासा, CM सम्राट और निशांत पर हमला
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूकंप से डोली धरती, रूस में 7.0 तीव्रता के तेज झटके किए गए महसूस
भूकंप से डोली धरती, रूस में 7.0 तीव्रता के तेज झटके किए गए महसूस
महाराष्ट्र
'सच क्या है बताता हूं...', सहर शेख के पिता ने जॉइन की शिवसेना तो बोले वारिस पठान
'सच क्या है बताता हूं...', सहर शेख के पिता ने जॉइन की शिवसेना तो बोले वारिस पठान
इंडिया
केंद्र की किस बात से खुश नहीं सोनम वांगचुक? बोले- 'फर्क 19-20 का नहीं...'
केंद्र की किस बात से खुश नहीं सोनम वांगचुक? बोले- 'फर्क 19-20 का नहीं...'
बॉलीवुड
इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर किरण राव का तीखा तंज- 'वाह, अब मुंबई पुलिस?'
इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर भड़की आमिर ख़ान की एक्स वाइफ
क्रिकेट
आज भारत-जिम्बाब्वे का ऐतिहासिक टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
आज भारत-जिम्बाब्वे का ऐतिहासिक टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: मंत्री रेखा आर्या ने पति पर लगाए मारपीट, हत्या की साजिश के आरोप, FIR दर्ज
उत्तराखंड: मंत्री रेखा आर्या ने पति पर लगाए मारपीट, हत्या की साजिश के आरोप, FIR दर्ज
इंडिया
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
Home Tips
Smelly Clothes After Washing: धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? नोट करें 5 आसान हैक्स
धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? नोट करें 5 आसान हैक्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget