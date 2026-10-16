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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'तेज प्रताप ने घर में घुसने की कोशिश की थी', पहली बार सामने आईं अनुष्का यादव

'तेज प्रताप ने घर में घुसने की कोशिश की थी', पहली बार सामने आईं अनुष्का यादव

तेज प्रताप यादव की कथित पत्नी अनुष्का यादव लंबे समय बाद मीडिया के सामने आईं. उन्होंने कहा कि वह तेज प्रताप के पोस्ट पर ध्यान नहीं देतीं. घर पहुंचने से जुड़े विवाद पर भी उन्होंने अपनी बात रखी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Oct 2026 09:59 AM (IST)
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में है. लंबे समय बाद अनुष्का यादव 
पहली बार मीडिया के सामने आईं. उन्होंने तेज प्रताप के साथ चल रहे विवाद पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि वह तेज प्रताप के पोस्ट और ट्वीट पर ध्यान नहीं देती हैं. उनके पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है. उनकी पूरी दुनिया उनकी बेटी है. उन्होंने तेज प्रताप के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना भी की.

अनुष्का यादव नवरात्रि के दौरान पटना में एक कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए पहुंची थीं. इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की. तेज प्रताप से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वह उनके पोस्ट और ट्वीट को नोटिस नहीं करती हैं. उन्होंने कहा कि उनकी एक बेटी है और उनका पूरा समय उसी के साथ बीतता है. विवाद को लेकर उन्होंने ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें- बिहार में ही मिलेगी नौकरी! जानें क्या है सीएम सम्राट का टारगेट 2030?

‘तेज प्रताप हमारे घर आए थे’

तेज प्रताप यादव के उनके घर पहुंचने से जुड़े सवाल पर अनुष्का ने कहा कि उस समय उनके भाई घर पर नहीं थे. उन्होंने दावा किया कि तेज प्रताप उनके घर आए थे और अंदर घुसने की कोशिश की थी. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जो कुछ हुआ, वह उनके परिवार का मामला है. कहा कि वह खुद ही चीजों को खारिज करते हैं फिर एक्सेप्ट भी करते हैं. इस बयान से विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

बेटी के साथ डांडिया कार्यक्रम में पहुंचीं

अनुष्का यादव अपनी बेटी उज्जैनी के साथ डांडिया क्लास में शामिल होने पहुंची थीं. उन्होंने बताया कि यह उनके परिवार का कार्यक्रम था. विशाल भैया ने उन्हें आमंत्रित किया था. उन्होंने सभी को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी दीं.

चुनाव से पहले वायरल हुई थीं तस्वीरें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की कथित साथ की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. एक वीडियो में दोनों शादी करते हुए दिखाई दिए थे. इसके बाद बिहार की राजनीति में विवाद बढ़ गया था. लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से अलग करने का ऐलान किया था. बाद में तेज प्रताप ने इस रिश्ते को लेकर अलग-अलग बयान दिए. अब अनुष्का के बयान के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 16 Oct 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
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