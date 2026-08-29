बिहार शिक्षक भर्ती 2026: TRE-4 में बढ़ीं सीटें, किसको मिलेगा फायदा?

बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. TRE-4 में कक्षा 9 और 10 के संगीत विषय की 111 रिक्तियां बढ़ाई गई हैं. इसके साथ ही भर्ती में शिक्षकों की कुल रिक्तियों की संख्या बढ़कर 33,385 हो गई है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार (28 अगस्त) को शिक्षक भर्ती और स्थानांतरण को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.

शिक्षा मंत्री ने बताया कि TRE-4 में कक्षा 9 और 10 के संगीत विषय में 111 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं. इन अतिरिक्त पदों की अधियाचना जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेजी जाएगी. इससे संगीत विषय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा. नई रिक्तियां जुड़ने के बाद TRE-4 में कुल रिक्त पदों की संख्या 33,385 हो गई है. अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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BPSC जल्द जारी कर सकता है अंतिम सूची

कहा जा रहा है कि बीपीएससी जल्द शिक्षक भर्ती यानी TRE-4 को लेकर फाइनल लिस्ट जारी कर सकता है. जिसमें फुल एंड फाइनल शिक्षक भर्ती की डिटेल होगी.

73 हजार शिक्षकों के ट्रांसफर पर भी अपडेट

शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने अहम जानकारी दी. उन्होंने कहा कि करीब 73 हजार शिक्षकों में से लगभग 37 हजार सरप्लस शिक्षकों को पांचवें विकल्प के विद्यालय में ही उनकी पसंद का विद्यालय मिलने की बात कही गई है. सरप्लस शिक्षकों और म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित सूची जल्द जारी करने की तैयारी की जा रही है. सूची जारी होने के बाद शिक्षकों को अपने स्थानांतरण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

17 सितंबर से सामान्य ट्रांसफर के आवेदन

शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू की जाएगी. इससे उन शिक्षकों को भी स्थानांतरण का अवसर मिलेगा, जो सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. TRE-4 में बढ़ी सीटों और शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर हुई इन घोषणाओं से एक ओर भर्ती अभ्यर्थियों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षकों को भी ट्रांसफर प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार है.

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