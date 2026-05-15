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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ने के बाद पटना का ताजा रेट क्या है? रोहिणी आचार्य बोलीं- 'सवाल सिर्फ…'

पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ने के बाद पटना का ताजा रेट क्या है? रोहिणी आचार्य बोलीं- 'सवाल सिर्फ…'

Petrol-Diesel Price Hike: रोहिणी का कहना है कि जब पेट्रोल-डीजल महंगा होता है तो सबसे ज्यादा बोझ रोज कमाने-खाने वालों, आम जनता पर पड़ता है. 12 सालों से ऐसा है कि जनता की जेब खाली हो रही है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 May 2026 10:16 AM (IST)
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बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक और झटका लगा है. पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए अब पहले की तुलना में 3-3 रुपये प्रति लीटर अधिक देने होंगे. इस बढ़ोतरी के बाद पटना में पेट्रोल का दाम बढ़कर 108.67 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.65 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

अचानक हुई इस वृद्धि से दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर परिवहन लागत तक पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है.

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का कहना है कि सवाल सिर्फ 3 रुपये की बढ़ोतरी का नहीं, लगातार बढ़ती महंगाई के बोझ का है. शुक्रवार (15 मई, 2026) को उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर हमला किया. 

यह भी पढ़ें- बिहार: राजस्व विभाग में 3 महीने हड़ताल के बाद अब 6 घंटे ज्यादा करना होगा काम, CO साहब के लिए खुशखबरी भी 

'आम जनता के लिए रोज की कहानी...'

एक्स पोस्ट में लिखती हैं, "मोदी सरकार की मेहरबानी से अब "तेल निकलना" महज मुहावरा नहीं बल्कि आम जनता के लिए रोज की कहानी है. जब पेट्रोल-डीजल महंगा होता है तो सबसे ज्यादा बोझ रोज कमाने-खाने वालों, आम जनता पर पड़ता है, मगर प्रधानमंत्री जी और धन्ना सेठों के इशारे पर काम करने वाली उनकी सरकार को आम जनता की दुश्वारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है."

आगे कहा, "पिछले 12 सालों से आलम कुछ ऐसा है कि जनता की जेब खाली हो रही है, मगर भाषणों में अच्छे दिन अब भी जारी हैं. बढ़ती महंगाई की वाजिब वजह बताने से बचने वाले प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार में शामिल लोगों के मुंह से महंगाई के बारे में बहाने ही ज्यादा सुनने को मिलते हैं."

यह भी पढ़ें- पटना में ब्लैकआउट मॉकड्रिल के दौरान हत्या, अंधेरे का फायदा उठाकर मसाला कारोबारी को मारी गोली

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 May 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Rohini Acharya Petrol-Diesel Price Petrol-Diesel Price Hike BIHAR NEWS
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