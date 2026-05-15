पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ने के बाद पटना का ताजा रेट क्या है? रोहिणी आचार्य बोलीं- 'सवाल सिर्फ…'
Petrol-Diesel Price Hike: रोहिणी का कहना है कि जब पेट्रोल-डीजल महंगा होता है तो सबसे ज्यादा बोझ रोज कमाने-खाने वालों, आम जनता पर पड़ता है. 12 सालों से ऐसा है कि जनता की जेब खाली हो रही है.
बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक और झटका लगा है. पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए अब पहले की तुलना में 3-3 रुपये प्रति लीटर अधिक देने होंगे. इस बढ़ोतरी के बाद पटना में पेट्रोल का दाम बढ़कर 108.67 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.65 रुपये प्रति लीटर हो गया है.
अचानक हुई इस वृद्धि से दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर परिवहन लागत तक पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है.
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का कहना है कि सवाल सिर्फ 3 रुपये की बढ़ोतरी का नहीं, लगातार बढ़ती महंगाई के बोझ का है. शुक्रवार (15 मई, 2026) को उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर हमला किया.
सवाल सिर्फ 3 रुपये की बढ़ोत्तरी का नहीं, लगातार बढ़ती महंगाई के बोझ का है ..— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) May 15, 2026
मोदी सरकार की मेहरबानी से अब "तेल निकलना" महज मुहावरा नहीं बल्कि आम जनता के लिए रोज की कहानी है l जब पेट्रोल - डीजल महंगा होता है तो सबसे ज्यादा बोझ रोज़ कमाने-खाने वालों , आम जनता पर पड़ता है, मगर… pic.twitter.com/GFX90RdH7Q
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'आम जनता के लिए रोज की कहानी...'
एक्स पोस्ट में लिखती हैं, "मोदी सरकार की मेहरबानी से अब "तेल निकलना" महज मुहावरा नहीं बल्कि आम जनता के लिए रोज की कहानी है. जब पेट्रोल-डीजल महंगा होता है तो सबसे ज्यादा बोझ रोज कमाने-खाने वालों, आम जनता पर पड़ता है, मगर प्रधानमंत्री जी और धन्ना सेठों के इशारे पर काम करने वाली उनकी सरकार को आम जनता की दुश्वारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है."
आगे कहा, "पिछले 12 सालों से आलम कुछ ऐसा है कि जनता की जेब खाली हो रही है, मगर भाषणों में अच्छे दिन अब भी जारी हैं. बढ़ती महंगाई की वाजिब वजह बताने से बचने वाले प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार में शामिल लोगों के मुंह से महंगाई के बारे में बहाने ही ज्यादा सुनने को मिलते हैं."
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Source: IOCL