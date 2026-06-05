पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP ने दिया MLC का टिकट तो क्या बोले 'पावर स्टार'?

भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' पवन सिंह को बीजेपी ने बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं. अलग-अलग चुनावों के दौरान पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिलने की चर्चा थी और अब जाकर पार्टी ने उनके नाम की घोषणा की. पवन सिंह ने 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

पार्टी की तरफ से टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मेरे ऊपर विश्वास जताने के लिए दिल से धन्यवाद एवं आभार. बीजेपी के नेताओं ने पवन सिंह को सोशल मीडिया पर बधाई दी. शाहनवाज हुसैन और तजिंदर बग्गा ने पवन सिंह को टिकट मिलने पर शुभकामनाएं दीं.

8 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय

बिहार में 9 सीटों के लिए होने वाले विधान परिषद के चुनाव के लिए 18 जून को वोटिंग होगी. जिन नौ सीट पर चुनाव होना है, उनमें से तीन सीट आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन के पास हैं. मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए 8 सीटों पर आराम से जीत सकती है. शुक्रवार (5 जून) को ही बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी चार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की. विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल छह साल का होता है.

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बीजेपी और जेडीयू ने जारी की लिस्ट

बीजेपी ने पवन सिंह के अलावा मौजूदा एमएलसी संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया. वहीं जेडीयू ने बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी और ललन प्रसाद को मौका दिया.

बीजेपी और जेडीयू की लिस्ट पर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने सामाजिक संचरना का संतुलन साधा है. पूरे समन्वय और सामंजस्य के साथ उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई है.

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