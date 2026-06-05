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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar MLC Election: पवन सिंह की लगी लॉटरी लेकिन 1 सीट के लिए NDA में होगी कलह? बुरी फंसी BJP!

Bihar MLC Election: पवन सिंह की लगी लॉटरी लेकिन 1 सीट के लिए NDA में होगी कलह? बुरी फंसी BJP!

Bihar MLC Election 2026: उपचुनाव वाली सीट छोड़ दें तो विधान परिषद की कुल नौ सीटों में से आठ पर एनडीए के उम्मीदवार मैदान में होंगे. एक सीट महागठबंधन के हिस्से में जाने की संभावना है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Jun 2026 08:00 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद की नौ सीटों पर होने वाले चुनाव और एक सीट पर उप चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान होने लगा है. शुक्रवार (05 जून, 2026) को जेडीयू की ओर से चार और बीजेपी की ओर से चार प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई. जिस एक सीट पर उपचुनाव होना है वह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की थी और इसके लिए जेडीयू की ओर से ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है. प्रत्याशियों के ऐलान के बीच टेंशन वाली खबर भी है.

उपचुनाव वाली सीट छोड़ दें तो विधान परिषद की कुल नौ सीटों में से आठ पर एनडीए के उम्मीदवार मैदान में होंगे. एक सीट महागठबंधन के हिस्से में जाने की संभावना है. अब आठ सीटों में से सात (तीन जेडीयू और चार बीजेपी) पर प्रत्याशियों की घोषणा जेडीयू और बीजेपी की ओर से कर दी गई है. ऐसे में सवाल है कि जो एक सीट बची है वो चिराग पासवान को दी जाएगी या फिर उपेंद्र कुशवाहा को? सूत्रों की मानें तो एनडीए 9 उम्मीदवार नहीं उतारना चाहती है. हालांकि आगे क्या तस्वीर निकलकर आती है यह देखने वाली बात होगी.

यह भी पढ़ें- Khan Sir News: खान सर कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार? पटना के कदमकुआं थाने में FIR दर्ज

एनडीए के आठ प्रत्याशियों की लिस्ट देखें

  • पवन सिंह, बीजेपी
  • डॉ. संजय मयूख, बीजेपी
  • अनिल ठाकुर, बीजेपी
  • शीला पंडित, बीजेपी
  • निशांत कुमार, जेडीयू
  • भारती मेहता, जेडीयू
  • शिवरानी देवी, जेडीयू
  • ललन प्रसाद, जेडीयू (उपचुनाव वाली सीट)

एक सीट के लिए कैसे हो सकती है कलह?

बीजेपी और जेडीयू की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है लेकिन चिराग पासवान भी एक सीट के दावेदार हैं. चर्चा है कि एक सीट पर चिराग पासवान के भांजे को मौका दिया जा सकता है. दूसरी ओर उपेंद्र कुशावहा का दावा इसलिए भी मजबूत है क्योंकि उनके बेटे दीपक प्रकाश सरकार में मंत्री हैं. वे ना तो विधायक हैं और ना ही एमएलसी हैं. ऐसे में एनडीए में एक सीट के लिए कलह की स्थिति दिख सकती है.

संख्या बल के हिसाब से समझें

243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास करीब 201 विधायक हैं. 202 सीटें थीं लेकिन नितिन नवीन वाली सीट अब खाली है. मौजूदा समीकरणों के अनुसार एक सीट जीतने के लिए लगभग 25 विधायकों का समर्थन पर्याप्त माना जा रहा है. ऐसे में एनडीए को 8 सीटों के लिए रास्ता साफ है. दूसरी ओर विपक्ष की उम्मीद एक सीट पर टिकी है. आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और अन्य विपक्षी विधायकों की कुल संख्या एक सीट निकालने की स्थिति में है. यदि उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर या उससे कम रहती है तो कई प्रत्याशी निर्विरोध जीत सकते हैं लेकिन सीटों से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो मतदान और मतगणना की जटिल प्रक्रिया शुरू होगी.

यह भी पढ़ें- Khan Sir News: फायरिंग, FIR, 5 गिरफ्तारियां, अब खान सर का नंबर? जानिए क्या कहता है कानून

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Jun 2026 07:55 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Bihar MLC Elections BIHAR NEWS Bihar MLC Elections 2026
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