Bihar MLC Election: पवन सिंह की लगी लॉटरी लेकिन 1 सीट के लिए NDA में होगी कलह? बुरी फंसी BJP!
Bihar MLC Election 2026: उपचुनाव वाली सीट छोड़ दें तो विधान परिषद की कुल नौ सीटों में से आठ पर एनडीए के उम्मीदवार मैदान में होंगे. एक सीट महागठबंधन के हिस्से में जाने की संभावना है.
बिहार विधान परिषद की नौ सीटों पर होने वाले चुनाव और एक सीट पर उप चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान होने लगा है. शुक्रवार (05 जून, 2026) को जेडीयू की ओर से चार और बीजेपी की ओर से चार प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई. जिस एक सीट पर उपचुनाव होना है वह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की थी और इसके लिए जेडीयू की ओर से ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है. प्रत्याशियों के ऐलान के बीच टेंशन वाली खबर भी है.
उपचुनाव वाली सीट छोड़ दें तो विधान परिषद की कुल नौ सीटों में से आठ पर एनडीए के उम्मीदवार मैदान में होंगे. एक सीट महागठबंधन के हिस्से में जाने की संभावना है. अब आठ सीटों में से सात (तीन जेडीयू और चार बीजेपी) पर प्रत्याशियों की घोषणा जेडीयू और बीजेपी की ओर से कर दी गई है. ऐसे में सवाल है कि जो एक सीट बची है वो चिराग पासवान को दी जाएगी या फिर उपेंद्र कुशवाहा को? सूत्रों की मानें तो एनडीए 9 उम्मीदवार नहीं उतारना चाहती है. हालांकि आगे क्या तस्वीर निकलकर आती है यह देखने वाली बात होगी.
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एनडीए के आठ प्रत्याशियों की लिस्ट देखें
- पवन सिंह, बीजेपी
- डॉ. संजय मयूख, बीजेपी
- अनिल ठाकुर, बीजेपी
- शीला पंडित, बीजेपी
- निशांत कुमार, जेडीयू
- भारती मेहता, जेडीयू
- शिवरानी देवी, जेडीयू
- ललन प्रसाद, जेडीयू (उपचुनाव वाली सीट)
एक सीट के लिए कैसे हो सकती है कलह?
बीजेपी और जेडीयू की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है लेकिन चिराग पासवान भी एक सीट के दावेदार हैं. चर्चा है कि एक सीट पर चिराग पासवान के भांजे को मौका दिया जा सकता है. दूसरी ओर उपेंद्र कुशावहा का दावा इसलिए भी मजबूत है क्योंकि उनके बेटे दीपक प्रकाश सरकार में मंत्री हैं. वे ना तो विधायक हैं और ना ही एमएलसी हैं. ऐसे में एनडीए में एक सीट के लिए कलह की स्थिति दिख सकती है.
संख्या बल के हिसाब से समझें
243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास करीब 201 विधायक हैं. 202 सीटें थीं लेकिन नितिन नवीन वाली सीट अब खाली है. मौजूदा समीकरणों के अनुसार एक सीट जीतने के लिए लगभग 25 विधायकों का समर्थन पर्याप्त माना जा रहा है. ऐसे में एनडीए को 8 सीटों के लिए रास्ता साफ है. दूसरी ओर विपक्ष की उम्मीद एक सीट पर टिकी है. आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और अन्य विपक्षी विधायकों की कुल संख्या एक सीट निकालने की स्थिति में है. यदि उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर या उससे कम रहती है तो कई प्रत्याशी निर्विरोध जीत सकते हैं लेकिन सीटों से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो मतदान और मतगणना की जटिल प्रक्रिया शुरू होगी.
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