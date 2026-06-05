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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर और रौशन सर के मामले में पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'दोनों को क्रिमिनल की तरह...'

खान सर और रौशन सर के मामले में पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'दोनों को क्रिमिनल की तरह...'

Khan Sir News: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि दोनों शिक्षकों (खान सर और रौशन आनंद) के ज्ञान पर कोई सवाल नहीं है. दोनों को क्रिमिनल की तह ट्रीट नहीं करना चाहिए.

By : सनातन कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 06:26 PM (IST)
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खान सर (फैजल खान) और रौशन सर (रौशन आनंद) के मामले में पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि दो-तीन बातें समझने की जरूरत है. कोचिंग को मलयुद्ध मत बनाइए. कुछ लोग होते हैं जो अच्छी संस्थाओं को बदमान करने में लगे रहते हैं. ये कोई नई चीज नहीं है. प्रतिस्पर्धा होना कोई गुनाह नहीं है. दोनों शिक्षक हैं. एक का ग्लोबल लेवल पर रिस्पेक्ट है. दूसरे जो हैं, उन्होंने पांच सालों में बेहतर तरीके से ज्ञान को लोगों के बीच पहुंचाया है. दोनों के ज्ञान पर कोई सवाल नहीं है. दोनों की प्रतिस्पर्धा पर कोई सवाल नहीं है. दोनों आदरणीय हैं. लेकिन जिस तरीके कुछ लोग मजे ले रहे हैं, क्रिमिनल की तरह दोनों शिक्षकों को ट्रीट नहीं करना चाहिए. 

ये अहंकार की लड़ाई है- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने आगे कहा, "न कहीं रौशन थे और न कहीं खान गोली चलाने में खुद हैं. गार्ड ने गोली चलाई जो गलत है. रौशन कहीं नहीं थे, उनको जेल भेज देना गलत है...एक शिक्षक और डॉक्टर को बाउंसर की क्या जरूरत है? इस मलयुद्ध की क्या जरूरत है? ये अहंकार की लड़ाई है. हम बड़ा तो हम बड़ा. पैसे का कोई बहुत बड़ा क्लैश नहीं है." 

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खान सर विवाद की टाइमलाइन

  • 2 जून- खान कोचिंग के बाहर फायरिंग, मारपीट का आरोप
  • 3 जून- ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक पर FIR, रोशन आनंद समेत 2 लोग गिरफ्तार
  • 4 जून- फायरिंग का नया वीडियो आया, खान सर के 2 बॉडी गार्ड गिरफ्तार, खान सर से पुलिस ने की पूछताछ
  • 5 जून- आज खान सर से फिर पूछताछ संभव

पूरे विवाद पर पुलिस ने छात्रों को दी ये सलाह

खान सर विवाद पर छात्रों को पुलिस ने सलाह दी. पुलिस ने कहा कि छात्र किसी के बहकावे में ना आएं. ये दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा का मामला है, हम कानून के मुताबिक काम करेंगे.

वहीं, मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में आग की घटना का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि पूरे बिहार में 60 से 80 फीसदी प्राइवेट नर्सिंग होम ने आतंक मचाया हुआ है. ये बिहार और केंद्र सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं. उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की. कुकुरमुत्ते की तरह नर्सिंग होम और कोचिंग सेंटर खोल लिए गए हैं. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 05 Jun 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
KHAN SIR PAPPU YADAV PATNA NEWS
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