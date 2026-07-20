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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसमस्तीपुर में स्कूल जा रही इंटर की छात्रा की गोली मारकर हत्या, मीसा भारती बोलीं- ये 'मंगलराज'

समस्तीपुर में स्कूल जा रही इंटर की छात्रा की गोली मारकर हत्या, मीसा भारती बोलीं- ये 'मंगलराज'

Samastipur News in Hindi: घटना समस्तीपुर जिल के वैनी थाना क्षेत्र के कैजिया गांव की है. पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. हत्या का कारण पता नहीं चला है.

Written By : एबीपी बिहार डेस्क, आईएएनएस |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 20 Jul 2026 04:31 PM (IST)
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बिहार के समस्तीपुर में सोमवार (20 जुलाई, 2026) की सुबह स्कूल जा रही 12वीं कक्षा की एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. स्कूल यूनिफॉर्म में घर से निकली छात्रा पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना वैनी थाना क्षेत्र के कैजिया गांव की है. पुलिस ने मौके से चार खोखे बरामद किए हैं. जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है.

मीसा भारती ने सरकार पर किया हमला

इस घटना को लेकर सवाल किए जाने पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, "...मंगलराज है. डबल इंजन की सरकार है. आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं. ना तो मीडिया को फर्क पड़ता है और ना बिहार की जनता को फर्क पड़ता. जो डबल इंजन की सरकार है वो अपने में मगन है."

क्या है पूरा मामला?

छात्रा कस्तूरबा विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्रा थी. सोमवार की सुबह वह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी. इसी दौरान घर के समीप ही अज्ञात हमलावर ने उस पर गोलियां चला दीं. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक छात्रा के शरीर में तीन गोलियां लगीं, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसकी आधिकारिक पुष्टि होगी. 

एफएसएल और डीआईओ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखे बरामद किए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है.

एसडीपीओ सदर-1 संजय कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस इस घटना को बेहद जघन्य अपराध मानते हुए गंभीरता से जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि छात्रा के परिजनों से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसके आधार पर एक संदिग्ध आरोपी की पहचान कर ली गई है.

यह भी पढ़ें- लाठियां, आंसू गैस के गोले… CJP के प्रदर्शन पर RJD ने कह दी बड़ी बात, PM मोदी का भी जिक्र

गोली चलाने वालों की संख्या स्पष्ट नहीं

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. एसडीपीओ ने कहा कि घटना के कारणों को लेकर परिजनों ने कुछ अहम जानकारियां दी हैं. पुलिस इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर जांच को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने बताया कि गोली चलाने वालों की संख्या के संबंध में फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं है और यह अनुसंधान का विषय है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद गोली लगने की संख्या की पुष्टि हो सकेगी. पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड के शीघ्र खुलासे के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है और तकनीकी तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज कर दी गई है.

यह भी पढ़ें- CJP के प्रोटेस्ट के बीच सांसद पप्पू यादव की दो टूक, PM मोदी की दी ये सलाह

Published at : 20 Jul 2026 04:30 PM (IST)
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