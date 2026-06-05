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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपवन सिंह राजपूत, संजय मयूख कायस्थ, MLC चुनाव में JDU-BJP ने साधा जातीय समीकरण

पवन सिंह राजपूत, संजय मयूख कायस्थ, MLC चुनाव में JDU-BJP ने साधा जातीय समीकरण

Bihar MLC Elections 2026: बीजेपी की ओर से एक महिला को भी प्रत्याशी बनाया गया है जबकि जेडीयू ने दो महिलाओं को मौका दिया है. पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Jun 2026 09:53 PM (IST)
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बिहार में विधान परिषद का चुनाव होना है. 18 जून को मतदान होना है. आठ जून तक नामांकन दाखिल होगा. 9 सीटों पर चुनाव है जबकि एक सीट पर उपचुनाव होना है. शुक्रवार (05 जून, 2026) को बीजेपी और जेडीयू की ओर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई. इसमें जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है. बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर कुल आठ प्रत्याशियों में दो सवर्ण, तीन पिछड़ा और तीन अतिपिछड़ा को मौका दिया गया है. 

सवर्ण से पवन सिंह और संजय मयूख

एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने चार उम्मीदवारों की घोषणा की. इसमें पहले नंबर पर भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह का नाम है. पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. वे सवर्ण समाज, राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं. लंबे समय से संगठनात्मक एवं राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं.

दूसरी ओर डॉ. संजय मयूख की बात करें तो वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी हैं. वे लगातार दो कार्यकाल से बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं. डॉ. मयूख कायस्थ समाज से आते हैं और संगठन व मीडिया के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण पहचान है.

बीजेपी के जो तीसरे प्रत्याशी हैं वो अनिल ठाकुर हैं. वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और पूर्णिया क्षेत्र से आते हैं. वे नाई (ठाकुर) समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं. इससे पूर्व भी वे प्रदेश मंत्री के रूप में संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं.

बीजेपी की ओर से एक महिला को भी प्रत्याशी बनाया गया है. शीला पंडित प्रजापति समाज से आती हैं. वे बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हैं और पूर्व में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी के रूप में भी संगठन में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हैं.

यह भी पढ़ें- Bihar MLC Election: पवन सिंह की लगी लॉटरी लेकिन 1 सीट के लिए NDA में होगी कलह? बुरी फंसी BJP!

बीजेपी ने एक तो जेडीयू ने दो महिलाओं को बनाया प्रत्याशी

जेडीयू की लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पर निशांत कुमार का नाम है. कुर्मी जाति से आते हैं. वहीं भारती मेहता कोइरी जाति से हैं तो वहीं शिवरानी देवी प्रजापति समाज से आती हैं. एक सीट जिस पर उपचुनाव होना है इस पर पार्टी ने ललन प्रसाद को मौका दिया है. वे कुर्मी जाति से आते हैं और नीतीश कुमार के करीबी हैं. समता पार्टी के समय के पुराने नेता हैं. 

सूचना एवं जन संपर्क विभाग सह ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधान परिषद के घोषित उम्मीदवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि निशांत कुमार सहित अन्य प्रत्याशी अपने अनुभव, समर्पण, जनसेवा और समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से सदन में उठाएंगे.

यह भी पढ़ें- Khan Sir News: 'देख क्या रहे हो गोली चलाओ', खान सर ने अपने सुरक्षाकर्मियों से कहा, फिर थर्रा उठा पटना

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Jun 2026 09:41 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Bihar MLC Election MLC Election BIHAR NEWS
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