पवन सिंह राजपूत, संजय मयूख कायस्थ, MLC चुनाव में JDU-BJP ने साधा जातीय समीकरण

बिहार में विधान परिषद का चुनाव होना है. 18 जून को मतदान होना है. आठ जून तक नामांकन दाखिल होगा. 9 सीटों पर चुनाव है जबकि एक सीट पर उपचुनाव होना है. शुक्रवार (05 जून, 2026) को बीजेपी और जेडीयू की ओर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई. इसमें जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है. बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर कुल आठ प्रत्याशियों में दो सवर्ण, तीन पिछड़ा और तीन अतिपिछड़ा को मौका दिया गया है.



सवर्ण से पवन सिंह और संजय मयूख

एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने चार उम्मीदवारों की घोषणा की. इसमें पहले नंबर पर भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह का नाम है. पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. वे सवर्ण समाज, राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं. लंबे समय से संगठनात्मक एवं राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं.

दूसरी ओर डॉ. संजय मयूख की बात करें तो वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी हैं. वे लगातार दो कार्यकाल से बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं. डॉ. मयूख कायस्थ समाज से आते हैं और संगठन व मीडिया के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण पहचान है.

बीजेपी के जो तीसरे प्रत्याशी हैं वो अनिल ठाकुर हैं. वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और पूर्णिया क्षेत्र से आते हैं. वे नाई (ठाकुर) समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं. इससे पूर्व भी वे प्रदेश मंत्री के रूप में संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं.

बीजेपी की ओर से एक महिला को भी प्रत्याशी बनाया गया है. शीला पंडित प्रजापति समाज से आती हैं. वे बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हैं और पूर्व में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी के रूप में भी संगठन में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हैं.

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बीजेपी ने एक तो जेडीयू ने दो महिलाओं को बनाया प्रत्याशी

जेडीयू की लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पर निशांत कुमार का नाम है. कुर्मी जाति से आते हैं. वहीं भारती मेहता कोइरी जाति से हैं तो वहीं शिवरानी देवी प्रजापति समाज से आती हैं. एक सीट जिस पर उपचुनाव होना है इस पर पार्टी ने ललन प्रसाद को मौका दिया है. वे कुर्मी जाति से आते हैं और नीतीश कुमार के करीबी हैं. समता पार्टी के समय के पुराने नेता हैं.

सूचना एवं जन संपर्क विभाग सह ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधान परिषद के घोषित उम्मीदवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि निशांत कुमार सहित अन्य प्रत्याशी अपने अनुभव, समर्पण, जनसेवा और समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से सदन में उठाएंगे.

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