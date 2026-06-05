'देख क्या रहे हो गोली चलाओ', खान सर ने अपने सुरक्षाकर्मियों से कहा, फिर थर्रा उठा पटना

फायरिंग विवाद में खान सर (Khan Sir) अब बुरे फंसते नजर आ रहे हैं. मंगलवार (02 जून, 2026) को हुई इस घटना में उनके दो सुरक्षाकर्मियों की हुई गिरफ्तारी के बाद अब खान सर पर भी केस दर्ज हो गया है. केस पटना पुलिस (Patna Police) की ओर से किया गया है जिसमें इस बात का जिक्र है कि सुरक्षाकर्मियों ने कहा है कि उन लोगों ने खान सर के कहने पर ही गोली चलाई थी.

दूसरी ओर यह खबर भी सामने आ रही है कि खान सर के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पटना पुलिस तैयारी में जुट गई है. सूत्रों की मानें तो पटना आईजी ने पटना के एसएसपी और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की है. अधिकारियों की हुई इस मीटिंग में आगे की रणनीति तय हुई है. वहीं खान सर की टीम वकीलों के साथ कानूनी सलाह ले रही है. अग्रिम जमानत को लेकर बात हो रही है.

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सुरक्षाकर्मियों ने कबूली फायरिंग की बात

खान सर के खिलाफ जो शिकायत पटना के कदमकुआं थाने में दर्ज हुई है उसमें उनके अंगरक्षकों के बयान का जिक्र किया गया है. पुलिस का कहना है कि सुरक्षाकर्मियों को विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया, "मंगलवार को रात करीब 10:30 बजे कुछ लोग उग्र होकर कोचिंग के बाहर आए और गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड को पीटने लगे. बैनर फाड़ने लगे…"

सुरक्षाकर्मियों ने पुलिस को बताया, "हम दोनों सुरक्षाकर्मी अपना-अपना शस्त्र लेकर खान सर के साथ ऑफिस से बाहर आए तो बाहर गेट पर भीड़ लगी हुई थी… लोग उग्र होकर हो हल्ला कर रहे थे. यह देख खान सर और उनके अज्ञात सहकर्मियों ने हम दोनों सुरक्षाकर्मी से कहा कि कि देख क्या रहे हो भीड़ पर अविलंब फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा…"

उधर पटना पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि किसी के बहकावे में न आएं. दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है. पुलिस कानून के मुताबिक काम करेगी और किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं करेगी.

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