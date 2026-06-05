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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारKhan Sir News: 'देख क्या रहे हो गोली चलाओ', खान सर ने अपने सुरक्षाकर्मियों से कहा, फिर थर्रा उठा पटना

Khan Sir News: 'देख क्या रहे हो गोली चलाओ', खान सर ने अपने सुरक्षाकर्मियों से कहा, फिर थर्रा उठा पटना

Khan Sir News: खान सर के खिलाफ जो शिकायत पटना के कदमकुआं थाने में दर्ज हुई है उसमें उनके अंगरक्षकों के बयान का जिक्र किया गया है. अंगरक्षकों ने फायरिंग की बात कबूल की है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Jun 2026 04:50 PM (IST)
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फायरिंग विवाद में खान सर (Khan Sir) अब बुरे फंसते नजर आ रहे हैं. मंगलवार (02 जून, 2026) को हुई इस घटना में उनके दो सुरक्षाकर्मियों की हुई गिरफ्तारी के बाद अब खान सर पर भी केस दर्ज हो गया है. केस पटना पुलिस (Patna Police) की ओर से किया गया है जिसमें इस बात का जिक्र है कि सुरक्षाकर्मियों ने कहा है कि उन लोगों ने खान सर के कहने पर ही गोली चलाई थी. 

दूसरी ओर यह खबर भी सामने आ रही है कि खान सर के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पटना पुलिस तैयारी में जुट गई है. सूत्रों की मानें तो पटना आईजी ने पटना के एसएसपी और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की है. अधिकारियों की हुई इस मीटिंग में आगे की रणनीति तय हुई है. वहीं खान सर की टीम वकीलों के साथ कानूनी सलाह ले रही है. अग्रिम जमानत को लेकर बात हो रही है. 

यह भी पढ़ें- Khan Sir News: फायरिंग, FIR, 5 गिरफ्तारियां, अब खान सर का नंबर? जानिए क्या कहता है कानून

सुरक्षाकर्मियों ने कबूली फायरिंग की बात

खान सर के खिलाफ जो शिकायत पटना के कदमकुआं थाने में दर्ज हुई है उसमें उनके अंगरक्षकों के बयान का जिक्र किया गया है. पुलिस का कहना है कि सुरक्षाकर्मियों को विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया, "मंगलवार को रात करीब 10:30 बजे कुछ लोग उग्र होकर कोचिंग के बाहर आए और गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड को पीटने लगे. बैनर फाड़ने लगे…"

सुरक्षाकर्मियों ने पुलिस को बताया, "हम दोनों सुरक्षाकर्मी अपना-अपना शस्त्र लेकर खान सर के साथ ऑफिस से बाहर आए तो बाहर गेट पर भीड़ लगी हुई थी… लोग उग्र होकर हो हल्ला कर रहे थे. यह देख खान सर और उनके अज्ञात सहकर्मियों ने हम दोनों सुरक्षाकर्मी से कहा कि कि देख क्या रहे हो भीड़ पर अविलंब फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा…"

उधर पटना पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि किसी के बहकावे में न आएं. दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है. पुलिस कानून के मुताबिक काम करेगी और किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं करेगी.

यह भी पढ़ें- Khan Sir News: खान सर कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार? पटना के कदमकुआं थाने में FIR दर्ज

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Jun 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Khan Sir BIHAR NEWS
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