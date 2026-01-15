पटना साहिब इलाके से तीन दिन पहले लापता हुए गिट्टी-बालू कारोबारी पंकज कुमार का शव बुधवार (14 जनवरी) को गंगा नदी से बरामद कर लिया गया. शव टेढ़ी घाट के पास पानी में मिला. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है.

तेज हथियार से किए गए थे वार

शव की हालत देख साफ था कि पंकज कुमार की बेरहमी से हत्या की गई थी. शरीर पर कई जगह तेज हथियार से वार के निशान मिले हैं. शव को देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

पिता ने दोस्तों पर जताया था शक

मृतक के पिता विजय राय ने पहले ही अपने बेटे के तीन दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया था. उन्होंने खाजेकलां थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. पिता के मुताबिक, सोमवार रात पंकज को उसके एक दोस्त का फोन आया था. इसके बाद वह घर से बाहर निकला और फिर वापस नहीं लौटा.

गंगा में चला सर्च ऑपरेशन

शिकायत के आधार पर खाजेकलां थाना पुलिस ने बुधवार दोपहर से गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. HDRF टीम और स्थानीय नाविकों की मदद से घंटों की तलाश के बाद टेढ़ी घाट के पास से शव बरामद किया गया.

इस पूरे मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) परिचय कुमार ने बताया कि मंगलवार रात सूचना मिलने के बाद एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था. तकनीकी विश्लेषण और मानवीय अनुसंधान के जरिए तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने हत्या की बात कबूल कर ली.

हत्या की वजह आई सामने

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक ने बताया कि मृतक पंकज कुमार का उसके परिवार की एक महिला से संबंध था. यही नहीं, करीब दो साल पहले मृतक पर यह भी आरोप है कि उसने अभियुक्त के फुफेरे भाई की शराब में जहर मिलाकर हत्या कर दी थी. इसी रंजिश और प्रेम प्रसंग के चलते पंकज की हत्या कर शव गंगा नदी में फेंक दिया गया.