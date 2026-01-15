हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में लापता हुए गिट्टी-बालू कारोबारी का शव गंगा नदी में मिला, प्रेम प्रसंग में हत्या का खुलासा

पटना में लापता हुए गिट्टी-बालू कारोबारी का शव गंगा नदी में मिला, प्रेम प्रसंग में हत्या का खुलासा

Bihar News: पटना साहिब में 3 दिन से लापता गिट्टी-बालू कारोबारी पंकज कुमार का शव गंगा नदी से बरामद हुआ. प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश में हत्या कर शव नदी में फेंका गया.

By : शशांक कुमार | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 15 Jan 2026 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

पटना साहिब इलाके से तीन दिन पहले लापता हुए गिट्टी-बालू कारोबारी पंकज कुमार का शव बुधवार (14 जनवरी) को गंगा नदी से बरामद कर लिया गया. शव टेढ़ी घाट के पास पानी में मिला. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है.

तेज हथियार से किए गए थे वार

शव की हालत देख साफ था कि पंकज कुमार की बेरहमी से हत्या की गई थी. शरीर पर कई जगह तेज हथियार से वार के निशान मिले हैं. शव को देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

पिता ने दोस्तों पर जताया था शक

मृतक के पिता विजय राय ने पहले ही अपने बेटे के तीन दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया था. उन्होंने खाजेकलां थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. पिता के मुताबिक, सोमवार रात पंकज को उसके एक दोस्त का फोन आया था. इसके बाद वह घर से बाहर निकला और फिर वापस नहीं लौटा.

गंगा में चला सर्च ऑपरेशन

शिकायत के आधार पर खाजेकलां थाना पुलिस ने बुधवार दोपहर से गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. HDRF टीम और स्थानीय नाविकों की मदद से घंटों की तलाश के बाद टेढ़ी घाट के पास से शव बरामद किया गया.

इस पूरे मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) परिचय कुमार ने बताया कि मंगलवार रात सूचना मिलने के बाद एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था. तकनीकी विश्लेषण और मानवीय अनुसंधान के जरिए तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने हत्या की बात कबूल कर ली.

हत्या की वजह आई सामने

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक ने बताया कि मृतक पंकज कुमार का उसके परिवार की एक महिला से संबंध था. यही नहीं, करीब दो साल पहले मृतक पर यह भी आरोप है कि उसने अभियुक्त के फुफेरे भाई की शराब में जहर मिलाकर हत्या कर दी थी. इसी रंजिश और प्रेम प्रसंग के चलते पंकज की हत्या कर शव गंगा नदी में फेंक दिया गया.

और पढ़ें
Published at : 15 Jan 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Patna Sahib News BIHAR NEWS MURDER CASE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रणविजय का भांडा फोड़ेगी तुलसी, नॉयना को मिहिर करेगा बेइज्जत
रणविजय का भांडा फोड़ेगी तुलसी, नॉयना को मिहिर करेगा बेइज्जत
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के दौसा में लगी भीषण आग, फर्नीचर की दुकान जलकर खाक | Fire News | Breaking
Sansani:The लॉरेन्स बिश्नोई FEAR FILES! | Crime | Delhi News
Delhi : सावधान! कालिंदी कुंज में कुत्तों के हमले से गई नौजवान की जान | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: 2026 में मुस्लिम CM..बंगाल में बड़ा उलटफेर? वरिष्ठ पत्रकार का विश्लेषण | BJP Vs TMC
Bharat ki Baat: RJD में 'दही-चूड़ा' पॉलिटिक्स! Lalu Yadav के एक कदम ने सबको चौंकाया! | Tejpratap
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रणविजय का भांडा फोड़ेगी तुलसी, नॉयना को मिहिर करेगा बेइज्जत
रणविजय का भांडा फोड़ेगी तुलसी, नॉयना को मिहिर करेगा बेइज्जत
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
ब्यूटी
सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
जनरल नॉलेज
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
हेल्थ
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
झारखंड
ममता बनर्जी की राह पर सीएम हेमंत सोरेन? निशिकांत दुबे के दावे से झारखंड में सियासी हलचल
ममता बनर्जी की राह पर सीएम हेमंत सोरेन? निशिकांत दुबे के दावे से झारखंड में सियासी हलचल
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget