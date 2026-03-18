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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारछपरा जहरीली शराब कांड: सैंपल में मिला मिथाइल ऐल्कोहॉल, 5 लोगों की मौत पर ADG का बड़ा खुलासा

छपरा जहरीली शराब कांड: सैंपल में मिला मिथाइल ऐल्कोहॉल, 5 लोगों की मौत पर ADG का बड़ा खुलासा

Chhapra News In Hindi: बिहार के छपरा में जहरीली शराब से पांच लोगों की मौत हुई थी. मामले पर एडीजी अमित कुमार जैन ने माना बताया कि शराब के सैंपल में मिथाइल अल्कोहल (स्प्रिट) मिला हुआ था.

By : शशांक कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 18 Mar 2026 10:27 AM (IST)
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बिहार के छपरा में हुई पांच लोगों की मौत पर ADG ने बड़ा खुलासा किया है. ADG ने माना बिहार के छपरा में जहरीली शराब से पांच लोगों की मौत हुई थी. एडीजी अमित कुमार जैन ने बताया कि शराब के सैंपल में मिथाइल अल्कोहल (स्प्रिट) मिला हुआ था.

एडीजी ने बताया कि शराब में मिथाइल अल्कोहल मौत की वजह बनी है. पुलिस ने मामले में कुल 4 के खिलाफ केस दर्ज किया है. इस घटना में 10 अभियुक्त नामजद किए गए थे, जिसमें छह आरोपियों गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. जहरीली शराब कांड के में मामले जांच जारी है. 

एडीजी ने दी मामले की जानकारी

प्रेस वार्ता के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंगलवार (17 मार्च) को एडीजी अमित कुमार ने यह जानकारी दी है. आगे उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 में मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के गठन के बाद से अवैध शराब की जब्ती में लगातार बढ़ोतरी हुई है. 2024 की तुलना में 2025 में औसतन प्रतिमाह 9 फीसदी तथा 2025 के मुकाबले 2026 में औसत प्रति महीने 18 फीसदी शराब की बरामदगी की गई है.

पुलिस ने जब्त किया स्प्रिट

घटना के बाद अब तक पानापुर में 1050 लीटर, जबकि मशरक में 650 लीटर स्प्रिट बरामद की जा चुकी है. होली के जश्न के बाद इस जहरीली शराब कांड ने एक बार फिर पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

घटना से शराबबंदी कानून पर उठे सवाल

बता दें कि होली के बाद सारण के मशरक और पानापुर में पांच लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना से शराब बंदी कानून पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. बीते दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा भी इस कानून की समीक्षा की मांग की गई थी. मशरक और पानापुर इलाके में पांच लोगों की मौत ने न सिर्फ परिवारों को उजाड़ दिया, बल्कि राज्य में लागू शराबबंदी कानून की प्रभावशीलता पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है.

ये भी पढ़ें: JDU की इफ्तार पार्टी में पहुंचे निशांत कुमार, पहले माथे से लगाया, फिर शुरू किया खाना, देखिए तस्वीरें

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Published at : 18 Mar 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Bihar Police Chhapra News Saran News BIHAR NEWS
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