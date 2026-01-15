मकर संक्रांति के मौके पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर पारंपरिक दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया. इस मौके पर उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए. लंबे समय बाद पिता-पुत्र की मुलाकात को लेकर यह कार्यक्रम पूरे दिन चर्चा में रहा.

तेज प्रताप यादव ने इस मुलाकात को अपने जीवन का ऐतिहासिक पल बताया. उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पिता का आशीर्वाद मिलना उनके लिए बहुत बड़ी बात है और यह मुलाकात उन्हें नई ऊर्जा देने वाली है. तेज प्रताप ने पिता का अंगवस्त्र देकर सम्मान किया और पूरे आत्मीयता के साथ उनका स्वागत किया.

पिता से मिलना किसी आशीर्वाद से कम नहीं- तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर भी इस मुलाकात को लेकर भावुक पोस्ट साझा की. उन्होंने लिखा कि काफी समय बाद पिता से मिलना उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक दही-चूड़ा भोज ने उन्हें और मजबूत बनाया है.

इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए. तेज प्रताप यादव ने उनका भी अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया और कार्यक्रम में आने के लिए आभार जताया.

इसी लगन के साथ काम करते रहें तेज प्रताप यादव- सुभाष यादव

दही-चूड़ा भोज में कई राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहीं. पूर्व सांसद सुभाष प्रसाद यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव को इसी लगन के साथ काम करते रहना चाहिए और सभी को एकजुट रखना चाहिए. वहीं पूर्व सांसद साधु यादव ने भी एकता पर जोर देते हुए कहा कि सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए.

इस भोज के लिए बिहार सरकार के मंत्री, विधायक और कई नेताओं को आमंत्रण दिया गया था. कार्यक्रम के जरिए एकता और मेल-मिलाप का संदेश दिया गया.

