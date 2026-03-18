These Five Cricketers Careers Ended Due To Controversies: क्रिकेट के दुनिया में अक्सर खिलाड़ी अपने टैलेंट से खेल में बुलंदियों तक पहुंचते हैं, लेकिन कभी-कभी मैदान के बाहर के विवाद या खेल के प्रति अनुशासनहीनता उनके शानदार क्रिकेट करियर को खत्म कर देती है. ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों ने अपने अच्छे-खासे करियर को खुद की गलतियों के वजह से बर्बाद कर लिया. यहां हम ऐसे ही 5 क्रिकेटरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने मैच फिक्सिंग या सेलेक्टर्स के साथ विवाद और अपने क्रिकेट बोर्ड से टकराव की वजह से अपना इंटरनेशनल करियर तबाह कर लिया.

वो 5 क्रिकेटर, जिनका करियर विवादों के कारण हुआ खत्म

1. मोमम्मद आमिर - मैच फिक्सिंग और मैनेजमेंट से विवाद

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को लॉर्ड्स टेस्ट में जानबूझकर नो-बॉल फेंकने के कारण जेल की सजा और 5 साल का बैन झेलना पड़ा था. इसके बाद क्रिकेट में वापसी के करने के बाद भी आमिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी), कोच और मैनेजमेंट के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए, जिसके बाद उन्होंने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया.

2. एस. श्रीसंत - स्पॉट फिक्सिंग बनी वजह

भारत पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत 2007 टी-0 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम के अहम सदस्य रहे हैं, लेकिन साल 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसने के बाद उनका करियर पूरी तरह बदल गया. इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और बीसीसीआई द्वारा लगाए गए आजीवन बैन ने उनके शिखर पर चल रहे करियर को खत्म कर दिया. हालांकि सालों बाद उनका बैन बीसीसीआई ने हटा लिया था, लेकिन तब तक श्रीसंत अपनी लय और उम्र खो चुके थे.

3. केविन पीटरसन - ईसीबी के साथ जंग

इंग्लैंड के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में से एक केविन पीटरसन का करियर विवादों में रहा. साल 2012 में साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान विपक्षी टीम को अपने ही कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस के बारे में अपमानजनक मैसेज भेजने के आरोप में पीटरसन विवादों में घिरे थे. इसके बाद कोच और बोर्ड के साथ उनके खराब रिश्ते की वजह से उन्हें साल 2014 में टीम से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद पीटरसन फिर टीम में वापसी नहीं कर पाए थे.

4. अंबाती रायुडू - सिलेक्टर्स के साथ विवाद

भारत के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू का इंटरनेशनल करियर उनकी टैलेंट से ज्यादा उनके गुस्से और विवादों के लिए चर्चा में रहा. साल 2019 के वनडे वर्ल्ड कप टीम में उनका चयन न होने पर उन्होंने सिलेक्टर एमएसके प्रसाद के '3D प्लेयर' वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया था कि उन्होंने वर्ल्ड कप देखने के लिए '3D चश्मा' ऑर्डर किया है. इस मनमोटाव और बोर्ड के साथ तनाव के कारण उन्होंने जल्दबाजी में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था.

5. एंड्रयू साइमंड्स - खेल प्रति अनुशासन की कमी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स का करियर मंकीगेट विवाद के कारण चर्चा में रहा. इसके बाद टीम मीटिंग में न आना, शराब पीकर प्रैक्टिस पर पहुंचना और क्रिकेट बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करना उनके लिए भारी पड़ा. साल 2009 में टी20 वर्ल्ड कप से पहले अनुशासन की कमी की वजह से घर भेजे जाने के बाद उनका करियर लगभग खत्म हो गया था.

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