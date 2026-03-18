सोने से पहले पीना शुरू कर दें ये 5 आयुर्वेदिक कूलिंग ड्रिंक, कसम से रात भर आएगी चैन की नींद

माना जाता है कि एक स्वस्थ आदमी को आमतौर पर प्रति रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद की जरूरत होती है. यह नींद का स्तर व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन 7 घंटे से कम नींद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है. वहीं, अधिकांश लोग हर रात 6 से 7 घंटे भी अच्छी तरह से नहीं सो पाते हैं, जिसकी वजह से पूरे दिन चिड़चिड़े रहते हैं. साथ ही, पाचन में भी परेशानी होती है, परंतु घबराएं नहीं. आपके खान-पान में थोड़े से बदलाव से यह परेशानी कम हो सकती है. डॉक्टरों ने पांच ऐसे पीने वाले पदार्थों के नाम बताए हैं, जिन्हें सोने से पहले पीने से नींद न आने की समस्या से आपको मदद मिल सकती हैं. साथ ही, आपकी नींद में सुधार हो सकता है.

सत्तू शरबत-ठंडक देने वाला प्रोटीन ड्रिंकः सत्तू को ठंडे पानी और एक चुटकी भुने हुए जीरे के साथ मिलाकर पीने से यह पाचन तंत्र को तुरंत ठंडक पहुंचाता है. इसमें प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होने के कारण यह आपको आधी रात को भूख लगने से बचाता है, जिससे आपका शरीर रात भर शांत और हाइड्रेटेड रहता है.

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सौंफ का पानी - पाचन के लिए ड्रिंकः एक चम्मच सौंफ को पानी में भिगोकर और सोने से पहले उसका छना हुआ पानी पीने से शरीर की गर्मी कम होती है और रात के समय होने वाली एसिडिटी से बचाव होता है। इसकी हल्की, मीठी खुशबू nervous system के लिए एक प्राकृतिक relaxant के रूप में काम करती है, जिससे शांति भरी नींद आना आसान हो जाता है.

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गुलकंद वाला दूध - फूलों की ठंडक का एहसासः गुलकंद, जो धूप में पकाया गया गुलाब की पंखुड़ियों का मिश्रण होता है. यह शरीर के लिए रेफ्रिजरेंटर का काम करता है. एक गिलास दूध में एक चम्मच गुलकंद मिलाकर पीने से आंतरिक गर्मी और जलन से राहत मिलता है.



बेल फल का रसः बेल का फल गर्मियों का मौसमी चमत्कार है जो शरीर के मुख्य अंगों से गर्मी को खींच निकालने की क्षमता के लिए जाना जाता है, शाम को बिना चीनी वाले बेल के रस का थोड़ा सा सेवन करने से आपकी metabolic heat कंट्रोल में रहता है, जिससे हृदय गति धीमी हो जाती है और आपका शरीर गहरी नींद के लिए तैयार हो जाता है.

वेटिवर (खस) इन्फ्यूजनः खस, या वेटिवर, एक सुगंधित घास है जिसकी जड़ों का उपयोग शरीरों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है, पीने के पानी में खस की जड़ों को डालने से एक ऐसा ड्रिंक बनता है जो शरीर के तापमान को काफी कम कर देता है और प्यास बुझाता है, जो दिन भर के तनाव को कम करने में मदद करती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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