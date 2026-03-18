बिहार में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा जारी है. यात्रा के चौथे चरण का आज (18 मार्च) दूसरा दिन है, जिसमें वह जमुई और नवादा जिले का दौरा कर रहे हैं. सुबह 10:30 बजे वह जमुई पहुंचेंगे और वहां विकास योजनाओं की सौगात देंगे. इस दौरान अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और जन संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. दिल्ली कूच से पहले नीतीश कुमार की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है.

जमुई में विकास योजनाओं की बड़ी सौगात

जमुई के सिकंदरा (लछुआड़) में मुख्यमंत्री जिले को कुल 914 करोड़ रुपये की 370 विकास योजनाओं की सौगात देंगे. वहीं 602 करोड़ रुपये की 181 योजनाओं और 312 करोड़ रुपये की 189 योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा. इसके साथ ही जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय लोगों से सीधे बातचीत होगी.

नवादा में दोपहर बाद कार्यक्रम

जमुई के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे नवादा पहुंचेंगे, जहां कई योजनाओं की शुरुआत और समीक्षा होगी. 244 करोड़ रुपये की 21 योजनाओं का शिलान्यास और 55 करोड़ रुपये की 37 योजनाओं का उद्घाटन भी कार्यक्रम लिस्ट में शामिल है. यहां भी अधिकारियों के साथ बैठक के जरिए विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी.

आगे का कार्यक्रम और यात्रा का महत्व

समृद्धि यात्रा के तहत 19 मार्च को मुख्यमंत्री मुंगेर और लखीसराय में रहेंगे, जबकि 20 मार्च को गया जी और औरंगाबाद का दौरा करेंगे. राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद 17 मार्च से शुरू हुई इस यात्रा में वह पहले ही भागलपुर और बांका का दौरा कर चुके हैं. सरकार के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा करना, समस्याओं का समाधान निकालना और जनता से सीधे संवाद स्थापित करना है, जिससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके.