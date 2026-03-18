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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा चुनाव के बाद अब बिहार के अगले CM पर चर्चा शुरू, BJP ने कहा- 'अगला मुख्यमंत्री कोई…'

राज्यसभा चुनाव के बाद अब बिहार के अगले CM पर चर्चा शुरू, BJP ने कहा- 'अगला मुख्यमंत्री कोई…'

Bihar Next CM: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने अगले मुख्यमंत्री को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ कहा कि यह सब कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 Mar 2026 11:27 AM (IST)
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बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं. एनडीए के सारे प्रत्याशियों की जीत के साथ यह भी साफ हो गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे. राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बुधवार (18 मार्च, 2026) को अपनी प्रतिक्रिया दी.

रामकृपाल यादव ने कहा, "अगला मुख्यमंत्री कोई न कोई तो होगा ही न… और एनडीए से ही होना है तो एनडीए का नेतृत्व तय करेगा. यह सब कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा… थोड़ा धैर्य रखें. पर्दे में रहने दें… पर्दा ने उठाएं… जो एनडीए का नेतृत्व है… चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो… जो तय होगा वो सामने आ जाएगा…"

खत्म हो जाएगी कांग्रेस: रामकृपाल यादव

दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीन विधायकों ने वोट नहीं दिया था. इस पर रामकृपाल यादव ने कहा कि उनके छह विधायक हैं, इसलिए जो विधायक और कार्यकर्ता हैं उन्होंने मन बना लिया है कि साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए वोट नहीं किया. आने वाले वक्त में कांग्रेस खत्म हो जाएगी.

यह भी पढ़ें- छपरा जहरीली शराब कांड: सैंपल में मिला मिथाइल ऐल्कोहॉल, 5 लोगों की मौत पर ADG का बड़ा खुलासा

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान गंगा नदी में मांसाहारी भोजन फेंकने के आरोप में 14 युवकों की गिरफ्तारी पर कहा, "दुर्भाग्यपूर्ण घटना है… नाव पर नॉनवेज खाकर और गंगा मैया को अपवित्र कर रहे थे… खासकर जो बनारस का घाट है दुनिया भर से लोग आते हैं… देसी से ज्यादा विदेशी आते हैं और वहां उसे अपवित्र करना… कार्रवाई होनी चाहिए… घोर अपमान है… सनातन का और हिंदू धर्म का अपमान है, इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है."

बंगाल चुनाव पर क्या बोले रामकृपाल यादव?

पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है. इस पर रामकृपाल यादव ने कहा कि टीएमसी के राज में, ममता बनर्जी के राज में, बंगाल बर्बाद हो चुका है. वहां भ्रष्टाचार… मार-काट… लोगों के साथ अन्याय होता रहा है. बंगाल की जनता डरी हुई है. पांच साल के बाद ही जनता को मौका मिलता है. अब वो मौका ममता दीदी को नहीं मिलने वाला है. वहां जनता बीजेपी की सरकार बनाएगी. 

यह भी पढ़ें- JDU से अलग होने के बाद केसी त्यागी की पहली प्रतिक्रिया, नीतीश कुमार से क्यों किया किनारा?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Mar 2026 11:26 AM (IST)
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Nishant Kumar Nitish Kumar Samrat Choudhary BIHAR NEWS Bihar Next CM
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