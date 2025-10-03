हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में पूजा पंडाल में मारपीट, चिराग पासवान के नेता का नाक-माथा फोड़ा, RJD कार्यकर्ताओं पर आरोप

पटना में पूजा पंडाल में मारपीट, चिराग पासवान के नेता का नाक-माथा फोड़ा, RJD कार्यकर्ताओं पर आरोप

Patna News: घायल इंजीनियर अभिनव कुमार लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कला एवं संस्कृति प्रकोष्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं. अभिनव का आरजेडी से जुड़े उदय और उमेश से विवाद चल रहा है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

पटना के दानापुर स्थित एक पूजा पंडाल में सांसद चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े नेता अभिनव कुमार पर हमला हो गया. उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की जिससे उनके सिर और नाक में चोट लगी है. इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया. हमले का आरोप आरजेडी से जुड़े कार्यकर्ताओं पर लगा है. घटना बीते बुधवार (02 अक्टूबर, 2025) की देर रात की है. अब जाकर सामने आया है.

उदय और उमेश से चल रहा है विवाद

इंजीनियर अभिनव कुमार लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कला एवं संस्कृति प्रकोष्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं. बताया जा रहा है कि अभिनव कुमार और आरजेडी से जुड़े उदय एवं उमेश के बीच पहले से विवाद चल रहा है. गुरुवार की रात दानापुर स्थित एक पूजा पंडाल में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया. 

दोनों ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर

बताया जाता है कि हमलावरों ने अभिनव कुमार को बंदूक के बट से मारकर घायल कर दिया. गंभीर हालत को देख उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया. मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की है. पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है. 

इस पूरे मामले में अभिनव कुमार ने बताया, "रेनबो क्लब दुर्गा पूजा समिति के हम सदस्य हैं. पंडाल में बैठे हुए थे कि आरजेडी नेता उदय यादव और उमेश राय दोनों आए. हमसे हाथापाई करने लगे तो कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया. इसके बाद हम आमंत्रित हॉल में चले गए. वहां पर 15 से ज्यादा की संख्या में उदय यादव और उमेश राय का परिवार आया. पिस्टल के कुंडे से मेरे सिर पर हमला कर दिया. यह लोग दबंगई दिखाते हैं कि हम आरजेडी से हैं."

यह भी पढ़ें- बिहार: पूर्णिया में वंदे भारत से कटकर 4 की मौत, एक की हालत गंभीर, मेला देखकर लौट रहे थे

Published at : 03 Oct 2025 11:10 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
क्रिकेट
धोनी कभी फोन नहीं उठाते..., इस भारतीय क्रिकेटर के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कहा
धोनी कभी फोन नहीं उठाते..., इस भारतीय क्रिकेटर के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कहा
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
क्रिकेट
धोनी कभी फोन नहीं उठाते..., इस भारतीय क्रिकेटर के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कहा
धोनी कभी फोन नहीं उठाते..., इस भारतीय क्रिकेटर के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
नौकरी
ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान
हेल्थ
धमनियों को हेल्‍दी रखने वाले 5 फूड्स, जो शरीर में बढ़ाते हैं ब्लड सर्कुलेशन
धमनियों को हेल्‍दी रखने वाले 5 फूड्स, जो शरीर में बढ़ाते हैं ब्लड सर्कुलेशन
विश्व
Saudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget