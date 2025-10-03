पटना के दानापुर स्थित एक पूजा पंडाल में सांसद चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े नेता अभिनव कुमार पर हमला हो गया. उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की जिससे उनके सिर और नाक में चोट लगी है. इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया. हमले का आरोप आरजेडी से जुड़े कार्यकर्ताओं पर लगा है. घटना बीते बुधवार (02 अक्टूबर, 2025) की देर रात की है. अब जाकर सामने आया है.

उदय और उमेश से चल रहा है विवाद

इंजीनियर अभिनव कुमार लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कला एवं संस्कृति प्रकोष्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं. बताया जा रहा है कि अभिनव कुमार और आरजेडी से जुड़े उदय एवं उमेश के बीच पहले से विवाद चल रहा है. गुरुवार की रात दानापुर स्थित एक पूजा पंडाल में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया.

दोनों ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर

बताया जाता है कि हमलावरों ने अभिनव कुमार को बंदूक के बट से मारकर घायल कर दिया. गंभीर हालत को देख उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया. मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की है. पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है.

इस पूरे मामले में अभिनव कुमार ने बताया, "रेनबो क्लब दुर्गा पूजा समिति के हम सदस्य हैं. पंडाल में बैठे हुए थे कि आरजेडी नेता उदय यादव और उमेश राय दोनों आए. हमसे हाथापाई करने लगे तो कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया. इसके बाद हम आमंत्रित हॉल में चले गए. वहां पर 15 से ज्यादा की संख्या में उदय यादव और उमेश राय का परिवार आया. पिस्टल के कुंडे से मेरे सिर पर हमला कर दिया. यह लोग दबंगई दिखाते हैं कि हम आरजेडी से हैं."

