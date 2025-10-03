बिहार: पूर्णिया में वंदे भारत से कटकर 4 की मौत, एक की हालत गंभीर, मेला देखकर लौट रहे थे
Purnia Vande Bharat Train News: यह हादसा कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर कसबा गुमटी के पास हुआ है. मृतकों की पहचान की कोशिश की जा रही है.
बिहार के पूर्णिया में शुक्रवार (03 अक्टूबर, 2025) की सुबह पांच लोग वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गए. इसमें से चार लोगों की मौत हो गई. देखने से लग रहा था कि मरने वालों की उम्र 18 से 20-21 साल के आसपास होगी. यह हादसा कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर कसबा गुमटी के पास हुआ है. बताया जा रहा है कि ये सभी दशहरा का मेला देखकर लौट रहे थे. इसी दौरान यह घटना हो गई.
मौके पर हुई तीन की मौत
घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. मौके पर पुलिस और रेलवे से जुड़े लोग भी पहुंचे. हादसे के संबंध में जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके अनुसार पांच लोगों में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई थी. दो लड़कों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहां आने पर एक और की मौत हो गई. दूसरे की हालत गंभीर है जिसका इलाज जारी है. घटना की पुष्टि पूर्णिया में तैनात रेलवे के मैनेजर मुन्ना कुमार ने की है.
घायल को जीएमसी में भर्ती कराया गया है. खबर लिखे जाने तक मरने वालों में से किसी की पहचान नहीं हो सकी थी. रेलवे पुलिस आगे की प्रक्रिया में जुट गई है. बता दें कि वंदे भारत ट्रेन जोगबनी से चलकर दानापुर (पटना) जाती है. शुक्रवार की सुबह करीब 4:30 बजे यह ट्रेन घटनास्थल से गुजर रही थी. वहीं घायल लड़का सिर्फ इतना बता पाया कि वे लोग जानकीनगर भांगहा के रहने वाले हैं. मखानाफोड़ी का काम करते हैं. वह आगे कुछ और बता पाता लेकिन बार-बार बेहोश हो जा रहा था.
15 सितंबर को हुआ था इस ट्रेन का उद्घाटन
गौरतलब हो कि विधानसभा चुनाव (2025) से पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो रहा है. जोगबनी और दानापुर के बीच इस ट्रेन का शुभारंभ पीएम मोदी ने 15 सितंबर को किया था. उन्होंने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई थी. इसके बाद इसका नियमित परिचालन शुरू हो चुका है.
