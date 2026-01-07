हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar: खुले में पेशाब करने और थूकने वाले होंगे 'नगर शत्रु', पटना नगर निगम के एक्शन से मचा हड़कंप

Bihar: खुले में पेशाब करने और थूकने वाले होंगे 'नगर शत्रु', पटना नगर निगम के एक्शन से मचा हड़कंप

Patna Municipal Corporation News: खुले में पेशाब करने और पान-गुटखा खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर पटना नगर निगम में 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. फोटो VMD स्क्रीन पर लगेगी.

By : शशांक कुमार | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 07 Jan 2026 12:05 PM (IST)
Preferred Sources

खुले में पेशाब करने वाले और पान-गुटखा खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों की अब खैर नहीं है. पटना नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और साफ-सुथरा बनाने के लिए सख्त कदम उठाया है. नगर निगम के इस फैसले के बाद शहर में हड़कंप मच गया है और लोग सतर्क नजर आने लगे हैं.

नगर शत्रु घोषित होंगे नियम तोड़ने वाले

नगर निगम ने साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति खुले में पेशाब करता या पान-गुटखा खाकर सड़कों, दीवारों और सार्वजनिक स्थलों पर थूकता पाया जाएगा, उसे “नगर शत्रु” घोषित किया जाएगा. इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की तस्वीरें शहर में लगी वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले (VMD) स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी, ताकि समाज में उनकी पहचान उजागर हो और दूसरों को भी सबक मिले.

जुर्माने के साथ मिलेगी सार्वजनिक शर्मिंदगी

पटना नगर निगम इस अभियान के तहत दोषियों से 500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा. नगर निगम का मानना है कि सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक शर्मिंदगी भी लोगों को गंदगी फैलाने से रोकने में असरदार होगी. अधिकारियों के मुताबिक, पटना शहर की सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह कदम बहुत जरूरी था.

आज नगर निगम की टीम जब शहर के अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई के लिए उतरी तो कई जगह अफरा-तफरी मच गई. टीम को देखते ही लोग इधर-उधर भागते नजर आए. कई लोगों ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, तो कुछ हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे. कार्रवाई के दौरान कई लोगों से मौके पर ही जुर्माना वसूला गया.

नगर निगम ने स्वच्छ पटना का दिया संदेश

नगर निगम का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि शहर को साफ रखने में सहयोग करें, नियमों का पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें. साफ पटना सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है.

Published at : 07 Jan 2026 12:05 PM (IST)
