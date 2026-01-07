हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Weather Today: बिहार में अभी ठंड से राहत नहीं, 25 जिलों में आज कोल्ड डे की चेतावनी

Bihar Weather Today: बिहार में अभी ठंड से राहत नहीं, 25 जिलों में आज कोल्ड डे की चेतावनी

Bihar Weather: बीते मंगलवार को इस सीजन में पहली बार राज्य में न्यूनतम तापमान भागलपुर के सबौर में 4.6 डिग्री दर्ज किया गया. सबसे अधिक तापमान 20.8 डिग्री शेखपुरा में दर्ज किया गया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 07 Jan 2026 10:59 AM (IST)
बिहार में लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है. जनवरी में तापमान गिरने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है. पटना मौसम विभाग के अनुसार 5 से 6 दिनों तक शीतलहर और कड़ाके की ठंड जारी रहेगी. न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है. बीते मंगलवार को सबसे कम तापमान भागलपुर के सबौर में 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

आज (बुधवार) के मौसम की बात करें तो राज्य के 25 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है. इसमें उत्तर बिहार के सभी 19 जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार शामिल हैं. इसके अलावा दक्षिण बिहार का बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ और अरवल जिला भी शामिल है. इन जिलों में आज धूप का दर्शन नहीं होगा. 

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से गिरा पारा

दूसरी ओर राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के 13 जिलों में अधिक ठंड को लेकर कोई बड़ी चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है. इसकी वजह से ठंडी पछुआ हवा का प्रवाह प्रदेश में देखने को मिलेगा. इसकी रफ्तार करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी. 

मकर संक्रांति तक अभी ठंड से राहत नहीं

मंगलवार की रात 11 बजे के बाद पटना सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में घने कुहासे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया. मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट की संभावना है. कहा जाए तो मकर संक्रांति तक अभी ठंड से राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है.

बीते मंगलवार को इस सीजन में पहली बार राज्य में न्यूनतम तापमान भागलपुर के सबौर में 4.6 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, 25 जिलों का न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री से कम रहा तो भागलपुर, गयाजी, नालंदा, सीवान, समस्तीपुर सहित कई जिलों में तेजी से पारा गिरा है और इन जिलों में 5 से 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है. मंगलवार को राज्य के ज्यादातर शहरों में दिन में धूप खिलने से आंशिक तौर पर ठंड से राहत मिली, लेकिन पछुआ से ठंड का एहसास हो रहा था. मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, बीते 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 20.8 डिग्री शेखपुरा में दर्ज किया गया.

Published at : 07 Jan 2026 10:57 AM (IST)
Weather IMD Patna BIHAR NEWS
