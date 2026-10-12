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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में 1731 KYP सेंटर बंद! पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने खदेड़ा

बिहार में 1731 KYP सेंटर बंद! पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने खदेड़ा

पटना में 1731 बंद KYP केंद्रों को दोबारा खोलने की मांग पर 200 से अधिक संचालकों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन शुरू करते ही पुलिस पहुंच गई और उन्हें वहां से खदेड़ दिया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Oct 2026 01:32 PM (IST)
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बिहार में बंद पड़े 1731 कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) केंद्रों को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर आज सोमवार (12 अक्टूबर) को पटना में केंद्र संचालकों ने प्रदर्शन किया. नियोजन भवन के बाहर जुटे 200 से अधिक संचालकों ने नारेबाजी करते हुए सभी पुराने केंद्रों को चालू करने की मांग उठाई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके जुटे रहने पर उन्हें गेट के पास से हटा दिया. केंद्र संचालक पुरानी प्रशिक्षण व्यवस्था बहाल करने और केंद्रों की इंटेक क्षमता पहले की तरह करने की मांग कर रहे हैं.

बिहार कौशल विकास मिशन से जुड़े KYP केंद्र संचालक सोमवार को अपनी मांगों को लेकर पटना में नियोजन भवन पहुंचे. वे भवन का घेराव कर विरोध दर्ज कराना चाहते थे. प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल ने उन्हें समझाने का प्रयास किया. इसके बाद पुलिस ने नारेबाजी कर रहे संचालकों को वहां से हटा दिया. संचालक केंद्रों का संचालन दोबारा शुरू करने की मांग पर अड़े हैं.

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1731 पुराने केंद्रों को खोलने की मांग

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य में पहले संचालित 1731 KYP केंद्रों को फिर से चालू किया जाना चाहिए. उनके मुताबिक, विभागीय स्तर पर बातचीत के दौरान सभी पुराने केंद्रों को चालू रखने का आश्वासन मिला था. इसके बावजूद सभी केंद्रों को शुरू करने के बजाय सीमित केंद्रों के लिए ही अधिसूचना जारी की गई.

केवल 871 केंद्रों के लिए जारी हुई अधिसूचना

केंद्र संचालकों के अनुसार, विभाग ने 871 केंद्रों पर KYP डिजिटल मित्र कार्यक्रम शुरू करने को लेकर अधिसूचना जारी की है. इससे बाकी पुराने केंद्रों के संचालकों के सामने रोजगार और केंद्र संचालन का संकट खड़ा हो गया है. संचालक चाहते हैं कि सभी पूर्व संचालित केंद्रों को दोबारा काम करने का अवसर मिले.

प्रशिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका

प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुराने केंद्र बंद रहने से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. उन्होंने पुरानी प्रशिक्षण व्यवस्था और केंद्रों की इंटेक क्षमता बहाल करने की मांग की है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 12 Oct 2026 01:32 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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