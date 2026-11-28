लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने परिसीमन बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमने उनके वोट चोरी पर पकड़ा तो वे नए आईडिया लेकर आए. उन्होंने कहा, 'हमने एक जगह बंद की तो ये नए रास्ते लेकर आए. वोट चोरी पर हमने कई बार बीजेपी को घेरा. 100 फीसदी जेन-जी समझते हैं कि वोट चारी हुई है. बीजेपी बचने के नए रास्ते खोज रही. हमने इनको वोट चोरी के मामले में फंसा लिया. हम ज्ञानेश कुमार को लेकर जल्दी ही बड़ा खुलासा करेंगे.' उन्होंने कहा कि हम देश में तानाशाही लाने की इजाजत नहीं देंगे.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'यह सोच कि वे जब चाहें और जहां चाहें चुनावों में धांधली कर सकते हैं, अब पुरानी पड़ चुकी है. वे भले ही अब भी चुनावों में धांधली कर सकें, लेकिन भारत जानता है कि वे धांधली कर रहे हैं. हमारे सर्वे से पता चलता है कि भारत के 80 फीसदी लोग और Gen-Z के लगभग 100 फीसदी लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार चुनाव चुराते हैं. अब वे एक नई योजना लेकर आए हैं.'

2024 का चुनाव अवैध था: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने आगे कहा, 'आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह नया रास्ता कैसा दिखता है, इसका ढांचा क्या है और इसका नतीजा क्या होने वाला है. चुनाव आयोग (EC) ने खुद कहा है कि 2024 में 14 करोड़ ऐसे लोगों ने वोट डाला, जिन्हें 2024 में वोट नहीं डालना चाहिए था, यानी जो पात्र मतदाता नहीं थे. इसका मतलब है कि खुद चुनाव आयोग के मुताबिक 2024 का चुनाव अवैध था.'

उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में सीटों को फिर से तय किया गया. बिहार में हमने आपको मतदाताओं के नाम हटाने का मामला दिखाया. असम में पूरे राज्य का ढांचा बीजेपी के अनुकूल बदला गया और पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गईं. हमने मोदी, शाह और ज्ञानेश को घेर लिया है. वे भी यह जानते हैं और हम भी जानते हैं. जैसा कि मैंने आपसे कहा है, हमारे पास ज्ञानेश कुमार के बारे में काफी जानकारी है और वह बच नहीं पाएंगे. हम वह जानकारी जल्द ही आपके सामने रखने जा रहे हैं.'

भारत के चुनावी नक्शे को बदल रहे: राहुल गांधी

परिसीमन बिल पर उन्होंने कहा, 'सरकार की मंशा ये है कि लोकसभा में 543 सदस्यों के बजाय 850 सदस्य होने चाहिए और इसके लिए वे महिला आरक्षण का बहाना बना रहे हैं. महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है. इसे कल ही लागू किया जा सकता है तो सवाल ये है कि 850 ही क्यों? इसका जवाब असम में है और जम्मू-कश्मीर में है, क्योंकि जब आपके पास खेलने के लिए 850 सीटें होती हैं तो आप जो बदलाव कर सकते हैं और भारत के चुनावी नक्शे को जिस तरह फिर से गढ़ सकते हैं, उसका दायरा बहुत बड़ा होता है.'

उन्होंने बताया, 'इससे बीजेपी को अपने फायदे के लिए भारत के चुनावी नक्शे को फिर से बनाने की जगह मिलती है, उन समुदायों का प्रतिनिधित्व कमजोर करने की छूट मिलती है जो उनके खिलाफ हैं और इससे वे खास विपक्षी नेताओं को निशाना बना सकते हैं. Gen Z, कृपया इस आंकड़े को याद रखें. यह आंकड़ा भारतीय लोकतंत्र की हत्या को दर्शाता है 850. इसका मकसद नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को एक खाली कैनवास देना है, ताकि वे भारत के चुनाव क्षेत्रों का नक्शा अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकें.'

Gen-Z के नाम राहुल गांधी का संबोधन

राहुल गांधी ने कहा, 'Gen Z, यह बात याद रखें. भारत के नक्शे के साथ ठीक यही होने वाला है, ताकि ये लोग इस देश से चोरी जारी रख सकें और आपका भविष्य बर्बाद कर सकें. परिसीमन आयोग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार इसके सदस्य होंगे, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज होंगे जिन्हें मोदी और शाह चुनेंगे. अंदाजा लगाइए कि तीसरा सदस्य कौन चुनता है? समिति के तीसरे सदस्य को खुद ज्ञानेश कुमार चुनते हैं, जबकि पहले सदस्य को मोदी और शाह चुनते हैं.'

उन्होंने कहा, 'ज्ञानेश कुमार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट होते देखा है और अब वे इस देश को नष्ट होते देखेंगे. चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया गया है. अब यह सब करने के लिए परिसीमन आयोग को सक्रिय किया जा रहा है. परिसीमन की यह संरचना मोदी और शाह को पूरा नियंत्रण देती है और ज्ञानेश के फैसलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती.'

जाति जनगणना किनारे रख दिया गया: राहुल गांधी

प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'जाति जनगणना को किनारे रख दिया गया है और 2027 की जनगणना को बेअसर कर दिया गया है. क्यों? क्योंकि इससे कुछ ऐसी बातें सामने आने वाली हैं जो बहुत असहज करने वाली हैं और जिन्हें बीजेपी पसंद नहीं करती. इसलिए वे 2011 की जनगणना का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और 2051 तक सब कुछ फ्रीज कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि 40 साल तक आप सामाजिक न्याय भूल जाइए.'

केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'वे SC, ST, OBC के अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को शक्तिहीन बना रहे हैं. SC/ST सीटों की हिस्सेदारी 40 साल तक स्थिर रहेगी. उनकी आबादी बढ़ेगी, लेकिन उनकी सीटें नहीं बढ़ेंगी. जाहिर है, वे जाति जनगणना के नतीजे नहीं चाहते. हम दोनों पक्षों की भागीदारी वाला परिसीमन आयोग चाहते हैं... वे 850 सीटों पर महिला आरक्षण चाहते हैं और हम कहते हैं कि इसे 543 सीटों पर लागू किया जाए, साथ ही OBC के लिए उप-कोटा भी हो. यहां सवाल ये है कि बीजेपी को भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को फिर से गढ़ने के लिए एक कोरा कागज दिया जा रहा है.'