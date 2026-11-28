परिसीमन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिल का विरोध करने वालों को राजनीतिक और नैतिक रूप से गलत बताया. वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि परिसीमन का प्रस्ताव हर राज्य के लिए फायदेमंद है. उन्होंने विपक्षी गठबंधन में दरार होने का दावा भी किया. मंत्री दीपक प्रकाश ने भी इसे देशहित में जरूरी बताया.

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि परिसीमन बिल का विरोध करने वाले सबसे बड़ी राजनीतिक और नैतिक गलती कर रहे हैं. उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया. मांझी ने कहा कि भारतीय परंपरा में नारियों की पूजा होती थी. उस समय भारत को जगद्गुरु कहा जाता था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वही गरिमा दिलाने के लिए यह बिल लाने का काम किया है.

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चिराग पासवान ने INDIA गठबंधन में दरार का दावा किया

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने परिसीमन विधेयक को अच्छा प्रस्ताव बताया. उन्होंने कहा कि इससे हर राज्य को लाभ होगा. चिराग ने विपक्षी गठबंधन में मतभेद होने का दावा भी किया. उन्होंने कहा कि गठबंधन में दरार साफ दिखाई दे रही है. कई ऐसे घटक दल हैं, जो इस प्रस्ताव पर सरकार का साथ देने को तैयार हैं. यह गठबंधन की कमजोर होती एकजुटता को दिखाता है.

रायपुर, छत्तीसगढ़: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने परिसीमन बिल पर कहा, "सबसे बड़ी भारी राजनीतिक और नैतिक गलती हो रही है उन लोगों की जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं... हमारे हिंदुस्तान में नारियों की पूजा होती थी, तब हिंदुस्तान जगद्गुरु कहलाता था। उस गरिमा को प्राप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बिल लाने का काम किया।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 28, 2026

दीपक प्रकाश बोले- देशहित में होना चाहिए परिसीमन

मंत्री दीपक प्रकाश ने भी परिसीमन का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या बढ़ी है. ऐसे में परिसीमन की प्रक्रिया जरूरी है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही इस मुद्दे पर अभियान चलाते रहे हैं. पार्टी जनता के बीच भी इस विषय को उठाती रही है. दीपक प्रकाश ने भरोसा जताया कि देशहित में यह काम जरूर होगा.

#WATCH रायबरेली, उत्तर प्रदेश: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने परिसीमन विधेयक पर कहा, "जिस तरीके से INDI गठबंधन में दरारें देखने को मिली, कई ऐसे घटक दल जो आज हमारी सरकार का साथ देने को तैयार हैं ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं INDI गठबंधन में दरार है। मैं मानता हूं कि ये एक अच्छा प्रस्ताव है जिससे हर राज्य को लाभ होगा।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 28, 2026

महिला प्रतिनिधित्व और राज्यों को लाभ का दावा

सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि परिसीमन से राज्यों को फायदा होगा और महिलाओं को संसद में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा. वहीं, विपक्षी दल इस प्रस्ताव के स्वरूप और इसके राज्यों पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं. इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

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