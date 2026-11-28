राजस्थान में पंचायत समितियों के वाइस चेयरमैन पद पर शनिवार को हुए चुनाव के अंतिम नतीजे घोषित हो चुके हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी 419 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए. कांग्रेस पार्टी ने 60 फीसदी से ज्यादा सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा. वहीं बीजेपी को इस चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ा है और उसे बड़ा झटका लगा है.

कांग्रेस पार्टी ने 419 में से 257 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की है. बीजेपी सिर्फ 91 पंचायत समितियों में जीत दर्ज कर पाई है. जोड़-तोड़ और क्रॉस वोटिंग के बावजूद बीजेपी एक चौथाई सीटें भी नहीं जीत पाई. इसके अलावा सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 34 सीटों पर जीत हासिल की है. वहीं सांसद राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी 10 सीटों पर चुनाव जीती है.

निर्दलीयों ने जीतीं 23 सीटें

इसके अलावा तीन सीटें CPM के खाते में गई हैं. 23 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते हैं. इस चुनाव में मायावती की बीएसपी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल सका है. बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा राजधानी जयपुर की उस सांगानेर पंचायत समिति में लगा है, जिस सांगानेर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधायक चुने गए थे.

बीजेपी आज यहां अपना उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही. सांगानेर पंचायत समिति में बीजेपी की सरिता शर्मा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूजा को चुनाव हराया है. सदस्यों से लेकर चैयरमेन तक के चुनाव में यहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा. शुक्रवार को हुए चेयरमैन के चुनाव में बीजेपी यहां अपना उम्मीदवार तक खड़ा नहीं कर सकी थी.

कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में जश्न

वहीं कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत दर्ज करने के बाद पूरे प्रदेश में जगह-जगह जश्न मना रही है. पटाखे फोड़े जा रहे हैं और जमकर आतिशबाजी की जा रही है. जबकि राजधानी जयपुर में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन नतीजों को लेकर कहा है कि पार्टी की जीत का यह सिलसिला 2028 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा.

उनके मुताबिक पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही है और इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है. उन्होंने कहा कि 2029 के चुनाव में केंद्र की सरकार भी जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में भ्रम फैलाने की कोशिश की. इसके बावजूद हम इस चुनाव से सबक लेंगे और 2028 के विधानसभा चुनाव में फिर से वापसी करेंगे.

आज हुए वाइस चेयरमैन के चुनाव के साथ ही राजस्थान में चल रहे पंचायत चुनाव पूरी तरह संपन्न हो गए हैं. पंचायतों में हर स्तर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है. बीजेपी को मिली बुरी हार के बाद पार्टी नेताओं ने मंथन की बात कही है.

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