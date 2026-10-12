मोतिहारी में लव मैरिज का दुखद अंत, पहले पति फिर पत्नी ने फंदे से लटककर दी जान

मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के हरपुर राय गांव में रविवार (11 अक्टूबर) देर रात एक युवा दंपती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पति-पत्नी के शव फंदे से लटके मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतकों की पहचान हरपुर पकड़ी गांव निवासी परवेज आलम और उसकी पत्नी सोनी खातून के रूप में हुई है. दोनों ने करीब एक साल पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, परवेज आलम और सोनी खातून के बीच प्रेम प्रसंग था. दोनों ने करीब एक वर्ष पहले घर से भागकर शादी कर ली थी. इसके बाद वे हरपुर राय गांव में रह रहे थे. रविवार देर रात दोनों की मौत की खबर सामने आने के बाद गांव में लोगों की भीड़ जुट गई. घटना से परिजनों में मातम पसरा हुआ है.

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पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

घटना की जानकारी मिलते ही हरसिद्धि थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बरामद किया. परिजनों के अनुसार, पति-पत्नी के शव फंदे से लटके हुए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को बुलाया, ताकि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जा सकें.

झगड़े के बाद युवक ने लगाई फांसी

मृतक परवेज के इब्राहिम मियां ने बताया कि वह किसी कार्यक्रम में पत्नी के साथ ससुराल गए थे. वहां से देर रात लौटने के बाद वह सो गए. इस दौरान बहु और बेटा बाहर निकले फिर कमरे में जाकर सो गए. इसके बाद वह भी सो गए. इसी दौरान उनके छोटे भाई की पत्नी ने उनको जगाया और बताया कि उनके बेटे ने फांसी लगा लिया है. वह दौड़कर कमरे के पास पहुंचे, जहां उनकी बहू जोर-जोर से चिल्ला रही थी. वह दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे और बेटे को नीचे उतारा. फिर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने परवेज को मृत घोषित कर दिया.

वहां से परिजन परवेज का शव लेकर घर लौटे. उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी. इसी दौरान बहू सोनी खातून गायब हो गई. लोग उसे ढूंढने लगे. बाद पता चला कि घर आखिरी कमरे में वह भी फंदे से लटकी हुई है. जब लोग पहुंचे उसकी मौत हो चुकी थी.

हरसिद्धि थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि एक दंपती का शव बरामद किया गया है. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन हत्या की आशंका को भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

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