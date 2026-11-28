बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. इस फैसले से जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में भी बवाल के आसार हैं. आनंद मोहन के बेटे और जदयू विधायक चेतन आनंद ने पटना स्थित अपने आवास पर आपात बैठक बुलाई है. बैठक में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं. इसमें राजपूत समाज के लोग खासकर पहुंचे हैं.

चेतन आनंद ने कहा कि वे और उनके समर्थक फैसले से बेहद नाराज हैं. उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल में बदलाव के बाद केवल उनके पिता की रिहाई नहीं हुई थी, बल्कि बड़ी संख्या में कैदी बाहर आए थे. ऐसे में सवाल है कि क्या सिर्फ आनंद मोहन ही दोबारा जेल जाएंगे? बाकी कैदियों के मामले में क्या होगा?

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लीगल टीम से राय ले रहा परिवार

चेतन आनंद ने कहा कि वे अपनी लीगल टीम से पूरे मामले पर सलाह ले रहे हैं. परिवार यह समझने की कोशिश कर रहा है कि किन परिस्थितियों में उनके पिता की रिहाई को असंवैधानिक माना गया. सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को एक महीने के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है. चेतन ने कहा कि आपात बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी.

पटना, बिहार: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे और जदयू विधायक चेतन आनंद के आवास पर राजपूत समाज का महाजुटान हुआ। आनंद मोहन के समर्थन में बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग जुटे। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को एक महीने के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 28, 2026

1994 में डीएम जी कृष्णैया की हुई थी हत्या

आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था. 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में एक भीड़ ने कृष्णैया की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. आरोप था कि आनंद मोहन ने भीड़ को उकसाया था. अक्टूबर 2007 में निचली अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई. दिसंबर 2008 में पटना हाईकोर्ट ने इसे उम्रकैद में बदल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इस फैसले को बरकरार रखा

जेल मैनुअल बदलकर 2023 में हुई थी रिहाई

आनंद मोहन करीब 14 साल जेल में रहने के बाद 24 अप्रैल 2023 को रिहा हुए थे. उस समय नीतीश कुमार सरकार ने बिहार जेल मैनुअल में बदलाव किया था. ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की हत्या के दोषियों को समय से पहले रिहाई में मिलने वाली रोक हटा दी गई थी. इस बदलाव से आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई का रास्ता खुला था

सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर 2026 को इस संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया. कोर्ट ने आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई का आदेश भी निरस्त कर दिया और एक महीने में सरेंडर करने को कहा. हालांकि, कोर्ट ने कानून के मुताबिक दोबारा रिहाई की प्रक्रिया शुरू करने की गुंजाइश रखी है.

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