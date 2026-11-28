बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' को लेकर चर्चा में हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी ये फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

रिलीज से पहले 'ईठा' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से हरी झंडी मिल गई है. इसके साथ ही फिल्म के रनटाइम का भी खुलासा हो गया है.

सेंसर बोर्ड से पास हुई श्रद्धा कपूर की 'ईठा'

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, 'ईठा' को UA 16+ सर्टिफिकेट मिला है. इस फिल्म को सभी उम्र के दर्शक देख सकते हैं. हालांकि, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ये फिल्म देखने के लिए माता-पिता या अभिभावकों की सलाह और देखरेख की जरूरत होगी. यानी बच्चे अपने माता-पिता या घर के बड़ों के साथ ये फिल्म देख सकते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shraddha ✶ (@shraddhakapoor)

'ईठा' का रनटाइम 2 घंटे, 52 मिनट और 8 सेकंड है. दिलचस्प बात ये है कि ये श्रद्धा कपूर के एक्टिंग करियर की अब तक की सबसे लंबी फिल्म बन गई है.

'ईठा' ने तोड़ा 'साहो' का रिकॉर्ड

इससे पहले श्रद्धा कपूर की सबसे लंबी फिल्म 'साहो' थी, जिसका रनटाइम 2 घंटे 51 मिनट था. वहीं, 'बत्ती गुल मीटर चालू' 2 घंटे 43 मिनट और 'हैदर' 2 घंटे 42 मिनट लंबी थी. उनकी फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' का रनटाइम 2 घंटे 39 मिनट था. अब 'ईठा' इन सभी फिल्मों को पीछे छोड़कर श्रद्धा के करियर की सबसे लंबी फिल्म बन गई है.

View this post on Instagram A post shared by Shraddha ✶ (@shraddhakapoor)

'ईठा' के बारे में जानिए

'ईठा' में श्रद्धा कपूर के अलावा रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनंत जोशी, दिवंगत नाना पाटेकर, अक्षरा सिंह और उल्का गुप्ता भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का मुकाबला सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की फिल्म 'मातृभूमि' से होने वाला है. दोनों फिल्में 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं.

बता दें कि 'ईठा' महाराष्ट्र की मशहूर लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन से प्रेरित है. फिल्म में श्रद्धा कपूर विठाबाई का किरदार निभा रही हैं.