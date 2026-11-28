दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के भारतीय नागरिकता लेने और नागरिकता लेने से पहले 1980 के वोटर लिस्ट में नाम होने को लेकर बड़ी बात कही है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि सोनिया गांधी साल 1980 में भारत की नागरिक नहीं बनी थीं, लेकिन उसी साल उनका नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट में शामिल था.

यह बात तब सामने निकलकर आई जब राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सोनिया गांधी के खिलाफ की गई शिकायत पर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) की मांगी थी. जिसके बाद न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर यशवंत ने एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) विनोद जोशी के सामने रिपोर्ट दाखिल की थी.

ATR रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अदालत से क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश की गई ATR में कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने साल 1983 के अप्रैल महीने में भारत की नागरिकता हासिल की थी, लेकिन फिर भी उनका नाम तीन साल पहले 1980 के दिल्ली के वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल था.

Delhi | In the matter concerning Congress leader Sonia Gandhi's name appearing on the voter list before acquiring Indian citizenship, Delhi Police filed a status report before a Delhi court stating that she was not an Indian citizen in 1980, yet her name was in the voter list, and that she became an Indian citizen in 1983. Police stated that these facts have been confirmed from the District Magistrate (DM) and the Ministry of Home Affairs (MHA). The court granted time to the police to complete the inquiry, listed the matter for hearing on December 14, and summoned the SHO of Tughlak Road Police Station. — ANI (@ANI) November 28, 2026

पुलिस ने कहा कि इस बात की पुष्टि जिला मजिस्ट्रेट (DM) और केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली जानकारी औ तथ्यों से सत जाती है. दरअसल, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर यह आरोप है कि भारतीय नागरिकता लेने से पहले उनका नाम 1980 के वोटर लिस्ट में शामिल था.

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को पुलिस ने भेजा नोटिस

दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल किए गए रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस मामले को लेकर दिल्ली प्रदेश चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है और फिलहाल उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है. ऐसे में केस को पूरा करने के लिए कुछ और समय की जरूरत है. जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अपनी जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है.

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की है. अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के SHO को भी बुलाया है, ताकि वे कोर्ट को बता सकें कि इसमें क्या कोई अपराध बनता है.

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