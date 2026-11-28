लोक जनशक्ति पार्टी का 26वां स्थापना दिवस शनिवार (28 नवंबर 2026) को मनाया गया. इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चाचा-भतीजे यानी चिराग पासवान के साथ आने को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां एक होंगी या नहीं, यह भविष्य की बात है. फिलहाल उनकी पार्टी अलग है और आगे भी रहेगी. उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत बताया और कहा कि पुराने नेता और जिलाध्यक्ष आज भी उनके साथ हैं.

पशुपति पारस ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है. इसलिए उन्होंने पूर्व सांसद प्रिंस राज को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिया है. उन्होंने कहा कि संगठन मजबूत है और मतदाता उनके साथ हैं. पारस के मुताबिक, लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष उनके साथ बने हुए हैं.

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चिराग से होती है बात, लेकिन राजनीति पर चर्चा नहीं

चाचा-भतीजे की पार्टी के विलय के सवाल पर पारस ने कहा कि चिराग पासवान से उनकी बातचीत होती है. हालांकि, यह बातचीत पारिवारिक होती है. पार्टी और राजनीति को लेकर दोनों के बीच चर्चा नहीं होती. उन्होंने कहा कि भविष्य में क्या होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता. फिलहाल उनकी पार्टी अलग है.

आनंद मोहन और अनंत सिंह पर कही बड़ी बात

आनंद मोहन और अनंत सिंह को कोर्ट की ओर से सरेंडर करने का आदेश दिए जाने पर पारस ने तंज कसा. उन्होंने कहा, "मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं." पारस ने आरोप लगाया कि जब आनंद मोहन की जरूरत थी, तब उन्हें जेल से बाहर निकलवाया गया. अब जरूरत खत्म होने पर उन्हें दोबारा जेल भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की पुरानी आदत है कि मतलब रहने तक साथ रखते हैं और मतलब खत्म होने पर किनारा कर लेते हैं.

महिला आरक्षण बिल पर सरकार को घेरा

महिला आरक्षण बिल पर पारस ने कहा कि बिल पास होना बहुमत पर निर्भर करता है. उनके मुताबिक, दो तिहाई बहुमत नहीं मिलने पर पहले भी बिल पारित नहीं हो सका था. उन्होंने कहा कि सरकार बहुमत जुटा लेगी तो बिल पास हो जाएगा, वरना फिर अटक सकता है. उन्होंने साफ कहा कि वह सरकार के पक्ष में नहीं हैं.

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