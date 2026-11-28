अफगानिस्तान के कुन्नर प्रांत में शनिवार को एक मिडिल स्कूल के पास बने घर में भीषण धमाका हुआ, जिसमें 6 छात्रों की मौत हो गई और 97 अन्य लोग घायल हो गए. यह धमाका सुबह करीब 10 बजे (भारतीय समय के अनुसार 10:30 बजे) प्रांत के अंदर सेर इलाके में हुआ. स्कूल के पास विस्फोटक सामग्री रखे होने की इस घटना ने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं.

'अल जजीरा' की रिपोर्ट के मुताबिक, कुन्नर प्रांतीय अस्पताल के प्रमुख मौला दाद ने बताया कि शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक धमाके में कम से कम 6 छात्रों की जान गई है और 97 लोग घायल हुए हैं. उन्होंने आगाह किया कि ये शुरुआती आंकड़े हैं और जैसे-जैसे जानकारी जुटाई जा रही है, मृतकों और घायलों की संख्या में बदलाव हो सकता है.

स्कूल के पास वाले घर में हुआ ब्लास्ट

कुन्नर में सूचना और संस्कृति निदेशक मौलवी सामी-उल-हक ने बताया कि यह धमाका मिडिल स्कूल के ठीक बगल वाले घर में हुआ. उनके अनुसार, यह घर माइनिंग के काम से जुड़े लोगों का था, जिन्होंने वहां डायनामाइट रखा हुआ था. हालांकि, उन्होंने धमाके या नुकसान से जुड़ी आगे की जानकारी शेयर नहीं की और यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि विस्फोटक कैसे और किन हालात में फटे.

जांच टीम घटनास्थल पर पहुंची

पाकिस्तान की सीमा से लगे कुन्नर प्रांत में जांच टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं. अधिकारियों ने जांच को लेकर फिलहाल कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है और न ही यह बताया है कि इस मामले में किसी को हिरासत में लिया गया है या नहीं. यह घटना अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक स्कूल परिसर पर हुए हमले के कुछ महीनों बाद हुई है. अल जजीरा के मुताबिक, अगस्त में वहां हुए हैंड ग्रेनेड हमले में 9 से 14 साल की उम्र के 40 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए थे.

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