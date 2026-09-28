प्रवेश वर्मा के 'थप्पड़ कांड' पर JDU का बड़ा बयान, 'यह सब चीजें जो…'

दिल्ली में सड़क के निरीक्षण के क्रम में पीडब्ल्यूडी के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवक को थपड़ मार दिया. घटना के दौरान रिकॉर्ड हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि प्रवेश वर्मा पूरे मामले पर अपनी सफाई दे चुके हैं. इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दी गई है.

जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा युवक को थप्पड़ मारने पर कहा, "देखिए, यह सब चीजें जो आजकल हो रही हैं, हम ऐसी चीजों की निंदा करते हैं, चाहे कोई करे. यह अच्छी बात नहीं है. लोकतंत्र में आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, विरोध प्रकट करना यह कार्यक्रम है..."

'नाम कटता है जुटता है…'

दूसरी ओर जेडीयू नेता ने सम्राट चौधरी द्वारा एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों पर दिए बयान पर कहा, "ये एक कानूनी कार्यक्रम है. ये होते रहते हैं, जब-जब मतदान होता है या चुनाव की प्रक्रिया होती है, उस समय आप देखते होंगे कि सारी प्रक्रिया होती हैं. अब वो निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है. कटता है, जुटता है..."

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सीईसी के इस्तीफे वाली मांग पर विपक्ष को घेरा

एसआईआर के मामले में देश में विपक्षी दलों की ओर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है. अलग-अलग शहरों में इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं. श्याम रजक ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा, "प्रदर्शन करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है. जनता के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का निदान भारत सरकार, राज्य सरकार, एनडीए सरकार बहुत ही मजबूती से करने का काम कर रही है. चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, भुखमरी के क्षेत्र में हो, आवास के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, लेकिन उन कामों से उनका कोई सरोकार नहीं है..."

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