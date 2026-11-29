विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन इसके नाम पर बहुजन समाज के राजनीतिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सहनी ने केंद्र सरकार से मांग की कि मौजूदा लोकसभा और विधानसभा सीटों पर ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. इसके लिए परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने की शर्त नहीं जोड़ी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार देने के नाम पर देश का राजनीतिक नक्शा बदलने की कोशिश हो रही है.

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मौजूदा सीटों पर लागू हो 33 प्रतिशत आरक्षण

मुकेश सहनी ने सवाल उठाया कि अगर सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो मौजूदा सीटों पर इसे लागू करने में क्या परेशानी है? उन्होंने कहा कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 और विधानसभा सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए. उनके मुताबिक, यह केवल सीटें बढ़ाने का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संतुलन से जुड़ा फैसला है.

बिहार की 63 प्रतिशत आबादी का उठाया सवाल

सहनी ने बिहार की जाति आधारित गणना का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि राज्य में पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग मिलाकर करीब 63.14 प्रतिशत है. इतनी बड़ी आबादी के राजनीतिक अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए बहुजन समाज की आवाज कमजोर करने की कोशिश हो सकती है.

ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए सब-कोटा मांगा

वीआईपी प्रमुख ने महिला आरक्षण में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग सब-कोटा नहीं होने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 2023 के 106वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था नहीं है. उनके मुताबिक, पिछड़ी और अतिपिछड़ी महिलाएं भी आरक्षण का पूरा लाभ पाने की हकदार हैं.

निष्पक्ष और पारदर्शी परिसीमन की मांग

सहनी ने कहा कि परिसीमन आयोग की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए. निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करते समय सामाजिक संरचना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाए. उन्होंने केंद्र से मौजूदा सीटों पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने और वंचित वर्गों की महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान करने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि बहुजन समाज की राजनीतिक आवाज दबाने की कोशिश का लोकतांत्रिक विरोध किया जाएगा.

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