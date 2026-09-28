चिराग पासवान के बयान पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह बयान दिया है कि बिहार में पुलिस-प्रशासन निकम्मा हो चुका है. उन्हें दुख है कि वे इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं. उनके बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है. आरजेडी इस्तीफा देने के लिए कह रही है. इस बीच जेडीयू की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है.

सोमवार (28 सितंबर, 2026) जेडीयू के प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि बिहार में पिछले दो दशक से कानून का राज है. नीतीश कुमार ने क्राइम से कभी समझौता नहीं किया. उन्हीं की विरासत को सम्राट चौधरी जी संभाल रहे हैं. जमुई की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी उसमें प्रशासन ने अपराधियों को सख्त संदेश दे दिया है. बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. यहां पर अगर अपराध करोगे तो सरकार माकूल जवाब भी देगी.

केंद्रीय मंत्री के बयान पर चंदन सिंह ने कहा, "चिराग पासवान ने अपराध पर अपनी चिंता जाहिर की है. हम सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है. अपराधियों को प्रशासन के द्वारा माकूल जवाब दिया जाएगा."

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'गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे…'

उधर, आरजेडी की ओर से भी रिएक्शन आया है. आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर कहा कि सत्ता के साथ भी रहेंगे और मजा भी लेंगे, कहीं न कहीं अपनी छवि बचाने के लिए और बिहार में जिस तरह से परिस्थिति का निर्माण हुआ है उससे अपने आप को अलग करने के लिए जिस तरह का आप दृष्टिकोण पेश कर रहे हैं इसको बिहार की जनता भी समझ रही है. आप गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे?

एजाज अहमद ने कहा, "सत्ता का मजा भी लेंगे और सत्ता पर हमला भी करेंगे... दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं. अगर आपको लगता है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है तो आप सत्ता से चिपके रहने की राजनीति को समाप्त कीजिए. स्पष्ट रूप से सत्ता से बाहर आइए और संदेश दीजिए कि स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते हैं…"

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