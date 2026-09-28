चिराग पासवान देंगे इस्तीफा? अपने ही बयानों पर घिरे केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने ही दिए गए बयानों पर अब घेरे जा रहे हैं. बिहार में अपराध को लेकर बीते रविवार (27 सितंबर, 2026) को चिराग पासवान ने सरकार के खिलाफ बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात का दुख है कि वे एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुका है. इस बयान के बाद अब उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है.

रोहिणी आचार्य ने पूछा है कि इस्तीफा देने के लिए किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं चिराग पासवान? रोहिणी ने चिराग के बयान के बाद अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है.

'शर्मिंदगी महसूस हो ही रही है तो...'

उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि शर्म का बोझ उठाकर भी सत्ता का हिस्सा बने रहना कोई चिराग पासवान से सीखे. बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो चुके बिहार की वजह से जब सरकार का हिस्सा होने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो ही रही है तो इस्तीफा देने की हिम्मत कौन से मुहूर्त के इंतजार में रुकी हुई है?

इस्तीफ़ा देने के लिए किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं चिराग पासवान जी ?



शर्म' का बोझ उठा कर भी सत्ता का हिस्सा बने रहना कोई चिराग पासवान जी से सीखे , बहन - बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो चुके बिहार की वजह से जब सरकार का हिस्सा होने में उन्हें 'शर्मिंदगी'… pic.twitter.com/kZrIRBYnaj — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 27, 2026

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चिराग पासवान के बयान को बताया ड्रामा

केंद्रीय मंत्री पर हमला करते हुए रोहिणी आचार्य ने चिराग के बयान को ड्रामा करार दिया है. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है, "सिर्फ बयानों में दुख जताना और मगरमच्छ के आंसू बहाना चिराग पासवान जी का पुराना ड्रामा है. जब सब कुछ असहज, असहनीय और शर्मिंदगी भरा है ही तो क्या इस्तीफा पत्र पर दस्तखत करने के लिए किसी के द्वारा जारी किए जाने वाले एनओसी (NOC) का इंतजार कर रहे हैं चिराग पासवान जी?"

उधर चिराग के बयान पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की ओर से इस्तीफे की मांग कर दी गई है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने अपने एक्स हैंडल से चिराग के बयान को शेयर करते हुए लिखा है, "सम्राट चौधरी किस नैतिक अधिकार से CM की कुर्सी पर बैठे हैं? तत्काल इस्तीफा दें…"

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