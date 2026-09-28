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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग पासवान देंगे इस्तीफा? अपने ही बयानों पर घिरे केंद्रीय मंत्री

चिराग पासवान देंगे इस्तीफा? अपने ही बयानों पर घिरे केंद्रीय मंत्री

रोहिणी आचार्य ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान के बाद प्रतिक्रिया दी है. रोहिणी ने चिराग के बयान को ड्रामा बताया है. सवाल उठाया है कि इस्तीफे के लिए किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 28 Sep 2026 10:49 AM (IST)
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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने ही दिए गए बयानों पर अब घेरे जा रहे हैं. बिहार में अपराध को लेकर बीते रविवार (27 सितंबर, 2026) को चिराग पासवान ने सरकार के खिलाफ बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात का दुख है कि वे एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुका है. इस बयान के बाद अब उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है.

रोहिणी आचार्य ने पूछा है कि इस्तीफा देने के लिए किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं चिराग पासवान? रोहिणी ने चिराग के बयान के बाद अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है.

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'शर्मिंदगी महसूस हो ही रही है तो...'

उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि शर्म का बोझ उठाकर भी सत्ता का हिस्सा बने रहना कोई चिराग पासवान से सीखे. बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो चुके बिहार की वजह से जब सरकार का हिस्सा होने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो ही रही है तो इस्तीफा देने की हिम्मत कौन से मुहूर्त के इंतजार में रुकी हुई है?

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चिराग पासवान के बयान को बताया ड्रामा

केंद्रीय मंत्री पर हमला करते हुए रोहिणी आचार्य ने चिराग के बयान को ड्रामा करार दिया है. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है, "सिर्फ बयानों में दुख जताना और मगरमच्छ के आंसू बहाना चिराग पासवान जी का पुराना ड्रामा है. जब सब कुछ असहज, असहनीय और शर्मिंदगी भरा है ही तो क्या इस्तीफा पत्र पर दस्तखत करने के लिए किसी के द्वारा जारी किए जाने वाले एनओसी (NOC) का इंतजार कर रहे हैं चिराग पासवान जी?"

उधर चिराग के बयान पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की ओर से इस्तीफे की मांग कर दी गई है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने अपने एक्स हैंडल से चिराग के बयान को शेयर करते हुए लिखा है, "सम्राट चौधरी किस नैतिक अधिकार से CM की कुर्सी पर बैठे हैं? तत्काल इस्तीफा दें…"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 Sep 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Rohini Acharya BIHAR NEWS
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