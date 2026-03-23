बिहार: 'JDU का ही मुख्यमंत्री हो', अगले CM को लेकर इस नेता की मांग से NDA में खलबली!

बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर लगातार प्रदेश में बयानबाजी और मांग हो रही है. जेडीयू के कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि निशांत कुमार को ही सीएम बनाया जाए. वहीं सूत्रों की मानें तो बीजेपी का इस बार सीएम बनना तय माना जा रहा है. इन तमाम अटकलों और मांगों के बीच सांसद पप्पू यादव ने सोमवार (23 मार्च, 2026) को मीडिया से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया.

पटना में सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के क्रम में एक सवाल के जवाब पर कहा, "...निश्चित रूप से यदि नीतीश जी मन (सीएम पद छोड़ने का…) बना ही चुके हैं तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए. जेडीयू की सही मांग है, सही डिमांड है... जनता ने जो जनादेश दिया है वो जेडीयू की मांग है. जेडीयू का ही मुख्यमंत्री हो ये बिहार की जनता चाहती है. परिस्थिति भी यही कहती है."

VIDEO | Patna: Independent MP Pappu Yadav says, “Bihar’s Chief Minister should be from JD(U); Nitish Kumar should have clarified his stand before leaving.”



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/NmmObbvhRO — Press Trust of India (@PTI_News) March 23, 2026

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पप्पू यादव के बयान से एनडीए में खलबली!

सांसद पप्पू यादव ने भले मीडिया से बातचीत में सवालों का जवाब दिया है लेकिन इससे एनडीए में टेंशन बढ़ सकती है. बता दें कि बीते रविवार को महागठबंधन के विधायक आईपी गुप्ता ने तो साफ कहा था कि जेडीयू के ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए. वो समाजवादी नेता हैं. ऐसे में एक बार फिर से विपक्ष के नेता पप्पू यादव का जेडीयू को सपोर्ट करना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए टेंशन देने वाली बात हो सकती है.

दूसरी ओर पप्पू यादव ने बंगाल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया. उन्होंने कहा, "डीजी, सुरक्षा, एसपी और डीएम को पूरी तरह से बदलकर आप चुनी हुई सत्ता को पूरी तरह से परेशान कर रहे हो... बाहर से गुंडे बुलाकर आप पत्थरबाजी करोगे… स्वाभाविक है कि बंगाल में बाहर से आकर दंगा कराने का काम होगा तो ममता दीदी का जो बयान है वो सही साबित हो जाता है…"

Patna, Bihar: MP Pappu Yadav says, "By completely replacing the DG, security, SP, and DM, you are entirely disturbing the electoral process. By bringing in goons from outside to carry out stone-pelting in Bengal, and instigating riots from outside, Mamata Banerjee’s statement is… pic.twitter.com/qzA67D9U2z — IANS (@ians_india) March 23, 2026

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