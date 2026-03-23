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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 'JDU का ही मुख्यमंत्री हो', अगले CM को लेकर इस नेता की मांग से NDA में खलबली!

बिहार: 'JDU का ही मुख्यमंत्री हो', अगले CM को लेकर इस नेता की मांग से NDA में खलबली!

Bihar Next CM: सांसद पप्पू यादव का कहना है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए. पप्पू यादव ने जेडीयू की मांग को सही ठहराया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 23 Mar 2026 02:02 PM (IST)
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बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर लगातार प्रदेश में बयानबाजी और मांग हो रही है. जेडीयू के कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि निशांत कुमार को ही सीएम बनाया जाए. वहीं सूत्रों की मानें तो बीजेपी का इस बार सीएम बनना तय माना जा रहा है. इन तमाम अटकलों और मांगों के बीच सांसद पप्पू यादव ने सोमवार (23 मार्च, 2026) को मीडिया से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया.

पटना में सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के क्रम में एक सवाल के जवाब पर कहा, "...निश्चित रूप से यदि नीतीश जी मन (सीएम पद छोड़ने का…) बना ही चुके हैं तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए. जेडीयू की सही मांग है, सही डिमांड है... जनता ने जो जनादेश दिया है वो जेडीयू की मांग है. जेडीयू का ही मुख्यमंत्री हो ये बिहार की जनता चाहती है. परिस्थिति भी यही कहती है."

यह भी पढ़ें- बिहार: CM के बेटे निशांत पर प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल, 'नीतीश कुमार जीवनभर…'

पप्पू यादव के बयान से एनडीए में खलबली!

सांसद पप्पू यादव ने भले मीडिया से बातचीत में सवालों का जवाब दिया है लेकिन इससे एनडीए में टेंशन बढ़ सकती है. बता दें कि बीते रविवार को महागठबंधन के विधायक आईपी गुप्ता ने तो साफ कहा था कि जेडीयू के ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए. वो समाजवादी नेता हैं. ऐसे में एक बार फिर से विपक्ष के नेता पप्पू यादव का जेडीयू को सपोर्ट करना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए टेंशन देने वाली बात हो सकती है.

दूसरी ओर पप्पू यादव ने बंगाल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया. उन्होंने कहा, "डीजी, सुरक्षा, एसपी और डीएम को पूरी तरह से बदलकर आप चुनी हुई सत्ता को पूरी तरह से परेशान कर रहे हो... बाहर से गुंडे बुलाकर आप पत्थरबाजी करोगे… स्वाभाविक है कि बंगाल में बाहर से आकर दंगा कराने का काम होगा तो ममता दीदी का जो बयान है वो सही साबित हो जाता है…"

यह भी पढ़ें- Bihar Next CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री का तय हो गया नाम! चिराग पासवान ने किया बड़ा खुलासा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Mar 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav Nitish Kumar Bihar Next CM
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