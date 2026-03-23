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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'दिल्ली-मुंबई में बम...', औकात भूल गया पाकिस्तान, अब्दुल बासित के जहरीले बयान पर भारत का मैसेज- 'जब वो बचेंगे तभी तो...'

'दिल्ली-मुंबई में बम...', औकात भूल गया पाकिस्तान, अब्दुल बासित के जहरीले बयान पर भारत का मैसेज- 'जब वो बचेंगे तभी तो...'

भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित के बयान से चौतरफा बवाल मचा है. बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिले गहरे जख्मों से बुरी तरह बौखलाया हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 23 Mar 2026 12:18 PM (IST)
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पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ न सिर्फ नापाक हरकतें करता है बल्कि पाकिस्तानी नेता और अधिकारी रह रहकर भारत को गीदड़भभकी भी देते रहते हैं. भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने हाल ही में भारत पर हमले की धमकी दी है. दिल्ली और मुंबई पर हमले की धमकी से चौतरफा बवाल मचा है. बासित के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया है. 

बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत पर हमले की धमकी देता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका के हमले से पाकिस्तान बचेगा, जब वो बचेंगे तभी तो हमला करेंगे.

'ऑपरेशन सिंदूर से मिले गहरे जख्मों से बौखलाया पाकिस्तान'
इसके अलावा बीजेपी के और प्रवक्ता तुहीन सिन्हा ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बासित का यह बयान पाकिस्तान की बौखलाहट को दर्शाता है. यह दिखाता है कि आज भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिले गहरे जख्मों से बुरी तरह बौखलाया हुआ है और उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है.

'आतंकवाद को बढ़ावा देने से पहले 10 बार सोचेगा पाकिस्तान'
सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद की दुकानदारी अब खत्म हो चुकी है. सिंधु जल संधि को निलंबित करके भारत ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने से पहले 10 बार सोचेगा. सिन्हा ने पहले की कांग्रेस सरकार पर पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद पर चुप रहने का आरोप लगाया.

क्या कहा था अब्दुल बासित ने
अब्दुल बासित ने एक पाकिस्तानी चैनल संग बातचीत के दौरान कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान को भारत की राजधानी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों पर बम गिराने चाहिए. बासित ने तर्क दिया कि जब पाकिस्तान अपने सीधे टारगेट की पहुंच से बाहर हो तो उसे भारतीय महानगरों को निशाना बनाने का इरादा कभी नहीं छोड़ना चाहिए. 

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Published at : 23 Mar 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Abdul Basit BJP Pakistan India
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